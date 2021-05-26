«Українська правда» повідомила про нового власника

Новим власником видання «Українська правда» став генеральний директор Dragon Capital Томаш Фіала.

За умовами укладеної між Фіалою та редактором-засновником інтернет-видання УП Оленою Притулою угоди, 100 відсотків корпоративних прав видання та всі його активи переходять до групи компаній Dragon Capital.

Як домовилися сторони, редакційна політика видання та підходи до роботи не зміняться. Команда видання на чолі з головним редактором Севгіль Мусаєвою працюватиме в тому ж форматі, що й раніше.

«За аналогією з проєктом НВ («Новое время», – ред.), ми продовжимо практику невтручання власника в редакційну політику УП й раді анонсувати підписання відповідного документа, що буде знаходитися у вільному доступі на сайті «Української правди», – зазначив Фіала.

Зазначається також, що редакція «Нового времени» продовжуватиме свою роботу повністю незалежно від редакції УП.