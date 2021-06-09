Неможливо боротися з корупцією, не провівши судову реформу – учасники міжнародної конференції в Києві

Україна має провести судову реформу, яка стане запорукою незворотності всіх інших демократичних реформ та успішної боротьби з корупцією, наголосили учасники міжнародної конференції «Демократія в дії», що протягом двох днів відбувалася в Києві. Учасники дводенного марафону, підготовленого силами українського громадянського суспільства, зверталися до української влади в особі президента Володимира Зеленського, який у своєму виступі наполягав, що Україна на законодавчому рівні створила систему боротьби з корупцією, «аналогів якої не існує у жодній іншій країні світу».

Крім українського президента, серед гостей форуму були президентка Молдови Мая Санду, віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вєра Йоурова, президент Венеційської комісії Ради Європи Джанні Букіккіо, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане, американські конгресмени та дипломати.

Розмова про загрози демократії в Україні та світі відбувалася напередодні важливих зустрічей – президента США та президента Росії, саміту НАТО, майбутньої зустрічі президента Володимира Зеленського з Джозефом Байденом, самітом «Групи семи».

У перший день дводенного форуму багато йшлося про те, що корупція стала системним явищем, боротися з якою потрібно на глобальному рівні. Якраз напередодні київської конференції президент США Джо Байден заявив, що боротьба з корупцією є однією зі стратегічних цілей США. На цьому ж наголосив і заступник помічника заступника державного секретаря у справах Європи та Євразії Філіп Рікер. У своєму відеозверненні зазначив, що США боротимуться з корупцією, і ця боротьба є однією зі стратегічних цілей США у світі та зокрема в Україні. І для цього Україні потрібні сильні інституції.

Нині громадянське суспільство відіграє надзвичайно важливу роль в Україні та в регіоні в тому, що воно посилює демократію, бореться за права людини, просуває необхідні реформи та євроатлантичну інтеграцію, додав він.

Американський дипломат сказав, що ця робота є нелегкою і часто небезпечною, бо представникам громадянського суспільства часто загрожують ті, кому ці реформи невигідні, включно, нерідко, з представниками влади.

Він також відзначив роль Радіо Свобода/Радіо Вільна Європа, яке нещодавно відзначило 70 років своєї служби з надання перевіреної новинної та аналітичної інформації в країнах, де свобода висловлювання є обмеженою. Її журналісти викривають корупцію, наголосив Філіп Рікер, особливо відзначаючи у цьому зв’язку роль Української служби Радіо Свобода.

Філіп Рікер зазначив, що Україна зробила великий поступ на шляху реформ за останні три десятиліття і проводить важливі реформи. Зараз, зокрема земельну реформу та реформу судової системи, але США хотіли б бачити більше кроків, які забезпечили би незалежність та неупередженість українських органів правосуддя, посилили би корпоративне керівництво.

В Україні далі активно діють сили, що просувають російську дезінформацію та олігархічні інтереси

«Але в Україні далі активно діють сили, що просувають російську дезінформацію та олігархічні інтереси, які намагаються зменшити ефективність українських державних інституцій чи посіяти хаос. Вони становлять ключову небезпеку для українських зусиль щодо євроатлантичної інтеграції», – сказав представник зовнішньополітичного відомства США.

За його словами, США зробили кроки зі свого боку, наклавши санкції та візові обмеження на акторів, що зацікавленні в корупції та негативному впливі, які підривають демократичний процес. «У березі ми публічно оголосили, що українському олігарху Ігорю Коломойському заборонено в’їжджати до США через його участь у значній корупції. Ми підтримуємо українську владу, яка наклала санкції на корумповані інтереси на початку року. І вітаємо зусилля громадянського суспільства у викритті корупції», – зауважив американський дипломат, додавши, що тепер США очікують від української влади подальших кроків, включно з судовими процесами, щоб притягнути до відповідальності цих осіб.

«Стратегічна корупція». Чому з нею так важко боротися?

Сучасна корупція стала «стратегічною», вона є міжнародним феноменом, і з нею неможливо боротися лише в одній країні, наголосив у своєму виступі британський журналіст-розслідувач Олівер Буллоу.

Разом з корумпованими грошима поширюється і корумпований вплив

«Сотні мільярдів доларів, украдені в одній країні, можуть бути протягом кількох секунд бути інвестовані в іншій – такого не було ніколи в історії. Гроші крадуть в держав, які їх гостро потребують, таких, як Україна, і переказують в такі, які можуть без них обійтися, такі, як Британія. Разом з корумпованими грошима поширюється і корумпований вплив. Якщо друзі Володимира Путіна вкладають гроші в британський ринок нерухомості, вони зацікавлені у тому, щоб цей ринок не регулювався як слід. Тож вони будуть втручатися у британську політику, щоб цього не допустити. Те саме відбувається і в Україні, і в інших країнах, що раніше належали до російської зони впливу», – пояснює британський журналіст.

Президент України Володимир Зеленський, який також був учасником конференції, вважає важливим те, що форум відбувся перед зустріччю президентів США та Росії та напередодні саміту НАТО. Адже він переконаний, що його адміністрація досягла чималих успіхів у боротьбі з корупцією, створивши на законодавчому рівні систему, «аналогів якої не існує у жодній іншій країні світу».

На думку президента України, такі органи, як НАБУ, НАЗК, САП, ДБР, та ціла низка інших антикорупційних органів мають можливість вільно діяти, згідно зі своїм мандатом. «Після зміни влади антикорупційні органи отримали всі можливості для ефективної роботи», – вважає Володимир Зеленський.

Він наголосив на своїй позитивній ролі у суперечці навколо Конституційного суду та у відновленні кримінальної відповідальності за брехню в деклараціях чиновників. Також він нагадав, що вніс законопроєкт про деолігархізацію до Верховної Ради.

Олігархічна система чинить опір, говорить Зеленський, але він переконаний, що за допомогою нового закону йому вдасться знищити першопричину корупції і перемогти її.

Президент Зеленський не залишився на дискусію після свого виступу, хоча учасники конференції мали багато запитань до нього і щодо його методів боротьби з корупцією, і щодо ставлення до медіа, і щодо боротьби з дезінформацією.

Президентка Молдови Мая Санду була відверта щодо проблем у боротьбі з корупцією у своїй країні. На її думку, багато реформ були успішними лише на папері. «Попри схвалення складних законів, інституції лишалися слабкими та такими, що піддаються зовнішньому впливу», – заявила вона.

«Зараз є кілька корупційних кланів, які купують судові рішення, і судді можуть вибирати, кому продати своє рішення і скільки за нього взяти. Держава не може конкурувати з такими групами, хоча вона платить досить пристойні зарплати суддям», – розповіла президентка Молдови.

Особливо вона наголосила на тому, що пограбування країни олігархами залишилося не тільки безкарним – жителям країни довелося відшкодовувати збитки зі своєї кишені, а процес, який би мав завершитися покаранням олігархів та поверненням грошей до країни, є незавершеним. На думку Санду, без допомоги західних країн, до яких великою мірою потрапили награбовані капітали, це питання вирішити буде неможливо.

Віцепрезидентка Єврокомісії з питань цінностей та прозорості Вєра Йоурова запевнила учасників конференції у тому, що ЄС буде продовжувати підтримувати боротьбу з корупцією в регіоні і робитиме це ефективніше, спрямовуючи гроші туди, де вони найбільш необхідні та дадуть найкращий ефект.

За словами Вєри Йоурової, минулорічна конституційна криза в Україні показала, якими вразливими є реформи в ситуації, коли головний суд країни та інші ключові суддівські інституції залишаються нереформованими. Для того, щоб уникнути такої ситуації в майбутньому, висока представниця ЄС рекомендує провести реформу Конституційного суду та запровадити жорсткий відбір суддів, що базуватиметься на їхніх знаннях, вміннях та моральних якостях.

Говорячи про загрози демократії, заступник генерального секретаря НАТО Мірча Джоане наголосив, що альянс серйозно сприяє боротьбі з загрозами, що надходять з Росії.

«Військова активність Росії на території України та поблизу її кордонів та ширше в регіоні викликає велике серйозне занепокоєння. Члени альянсу неоднократно закликали Росію припинити розпалювати війну на сході України та припинити незаконну окупацію Криму», – сказав представник керівництва НАТО. Він додав, що це питання буде обговорюватися за тиждень на саміті НАТО, і, поза сумнівом, альянс продовжуватиме надавати Україні допомогу для того, щоб вона змогла краще забезпечити свою безпеку.

Мірча Джоане пояснив, що, з точки зору НАТО, добре керівництво країною, злагоджена робота інститутів, їхня спроможність опиратися корупції – є ключовим елементом внутрішньої опірності країни, її стійкості, а отже, і безпеки.

Саме тому НАТО приділяє стільки уваги розвитку демократії та боротьбі з корупцією, тому створює програми побудови доброчесності. Бо корупція робить країну вразливою для внутрішніх, але і для зовнішніх загроз – відкриває можливість для Росії та інших можливих противників, які будуть використовувати ці слабкості. Тому, як наголосив заступник генерального секретаря НАТО, альянс наполягає на тому, що боротьба з корупцією є необхідною умовою для вступу України та Грузії.

Відповідаючи на запитання про конкретні дати можливого вступу, Мірча Джоане сказав, що двері НАТО залишаються відчиненими, але 30 країн-членів мають досягти консенсусу з цього питання, але його поки немає. Виходячи з досвіду Румунії, своєї рідної країни, Мірча Джоане сказав, що для успіху потрібна єдність країни в ухваленому рішенні та наполегливість у його досягненні – не лише заради членства в НАТО, а заради того, щоб покращити життя своїх громадян.

Неможливо ефективно боротися з корупцією без незалежної судової влади та верховенства права

Тема незалежного суддівства пролунала і на другий день конференції «Демократія в дії». Під час свого виступу президент Венеційської комісії Джанні Букіккіо попередив про можливість руйнування демократичних змін в Україні, якщо судова реформа не відбудеться.

«Неможливо ефективно боротися з корупцією без незалежної судової влади та верховенства права. Так само не може бути незалежної судової влади та верховенства права за умови широко поширеної корупції», – наголосив Букіккіо.

За його словами, до судової влади як інституції повинна бути повага. Її рішення повинні виконуватися, незалежність суддів має бути захищена. Судді не повинні бути підзвітними виконавчій чи законодавчій владі, а натомість вони відповідати перед суспільством через систему дисциплінарної та кримінальної відповідальності.

Букіккіо також згадав про кризу з Конституційним судом, вирішувати яку допомагала Венеційська комісія. «Ми були раді побачити, що рекомендації Венеційської комісії тут були корисними та були дотримані, тому сьогодні антикорупційні органи України відновлені», – сказав Букіккіо.

Він нагадав, що комісія вважає, що «скомпрометовані судді» неодмінно повинні бути покарані та у разі потреби звільнені. Він також сказав, що Венеційська комісія підтримала відновлення покарання у вигляді позбавлення волі до двох років за найсерйозніші випадки неточної декларації про майно.

Однак 3 червня 2021 року під час ухвалення законопроєкту № 4651 парламент змінив «позбавлення» волі на «обмеження» волі та прибрав зобов’язання декларувати майно родичів держслужбовців.

На його думку, ці поправки є кроком назад – і Венеційська комісія їх не підтримує.

Очільник Венеційської комісії представив програму продовження судової реформи. Документ акцентує на необхідності залучення незалежних експертів до роботи в суддівських радах.

Учасники та організатори форуму наголошували у коментарях, що зібравши представницьку конференцію з проблем боротьби з корупцією у Києві без участі олігархів, громадянське суспільство України показало свою впливовість, як силу, що насправді рухає реформи в Україні і тримає на контролі дії влади.