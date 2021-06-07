Зеленський обговорив судову реформу з головою Венеційської комісії Джанні Букіккіо

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Європейської комісії за демократію через право (Венеційська комісія) Джанні Букіккіо, який перебуває в Україні з робочим візитом. Про це 7 червня повідомила пресслужба Офісу президента.

«Переконаний, що завдяки спільним зусиллям зможемо досягти головної мети – повернення Конституційному суду України ролі незалежного та неупередженого арбітра у правовій державі Україна, де конституційні органи ухвалюють рішення виключно в межах своїх законних повноважень та відповідальності», – сказав Зеленський.

В ОП розповіли, що президент відзначив допомогу Венеційської комісії під час кризи навколо Конституційного суду України та розповів про зусилля, спрямовані на проведення прозорих і відкритих конкурсів на зайняття посад у Конституційному суді та в органах суддівського врядування – із залученням міжнародних експертів.

«Дякую вам та Венеційській комісії за постійну підтримку України в розбудові антикорупційної системи та реформуванні судової гілки влади», – сказав глава держави.

7 червня віцепрезидентка Європейської комісії Вера Йоурова запропонувала реформувати Конституційний суд України, щоб уникнути відкату реформ.

У травні представники Сполучених Штатів Америки та Європейського союзу обговорили з головою Верховної Ради Дмитром Разумковим та заступником голови Офісу президента України Андрієм Смирновим реформування Вищої ради юстиції, Вищої кваліфікаційної комісії суддів та НАБУ.

Країни Заходу регулярно закликають Україну успішно провести судову реформу та забезпечити незалежність Антикорупційних органів.