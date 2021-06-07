Зеленський: «Корупційна олігархічна система в Україні не здається»

Президент України Володимир Зеленський заявив, що поки в Україні корупційна олігархічна система не здається. Про це він сказав під час виступу на форумі «Демократія в дії».

«Слід визнати, що корупційна олігархічна система в Україні не здається, але це поки що. І щоденно чинить опір, але, це поки що. Однак, ні мене, ні мою команду це не лякає і точно не зупинить. Одним з доказів цього я вважаю внесений мною до парламенту України як невідкладний законопроєкт про олігархів. Вперше за багато років чи за всі роки незалежності ми робимо важливий, довгоочікуваний, потужний крок», – сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що вперше говориться «не лише про протидію і покарання за корупційні дії, а про викорінення однієї з базових причин, яка породжує саме це явище, тобто безпосередній вплив великого бізнесу на політиків і державних службовців».

6 червня стало відомо, що фракція «Слуга народу» готує ще щонайменше сім законопроєктів щодо олігархів, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук.

За її словами, наразі в Україні недостатнє законодавче поле, яке регулює діяльність олігархів, тому й необхідно ухвалити законопроєкт про деолігархізацію і ще «щонайменше сім додаткових законопроєктів».

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Згідно із ним, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, володіє активами в розмірі понад мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.

4 червня Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.