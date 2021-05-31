В Україні можуть повернути тюремне ув'язнення для чиновників за брехню в деклараціях – відповідний законопроєкт підготували в Офісі президента Володимира Зеленського. Взимку минулого року Конституційний суд країни скасував кримінальну відповідальність за неправдиві дані в деклараціях чиновників, і це рішення обернулося величезним скандалом. Зеленський навіть закликав відправити весь КС у відставку і пов'язував його рішення з тим, що Україна може втратити кредити від міжнародних організацій.

Зараз влада України намагається виправити ситуацію, але сотні чиновників вже змогли уникнути відповідальності за те, що приховали свої статки, пише кореспондент телеканалу «Настоящее время», створеного Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки».

Згідно з розслідуванням видання «Наші гроші», мільйони доларів готівкою, десятки гектарів землі, елітні котеджі, автомобілі, фірми і яхти – це далеко не повний список того, що ні потрапляє в декларації українських чиновників і депутатів.

Колишній депутат українського парламенту Сергій Скуратівський, за версією слідчих Національного антикорупційного бюро, в своїй декларації «забув» вказати близько мільйона доларів.

«Ваша дочка, Божена Скуратівська, розмістила фотографію, на якій є яхта. Це ваша?» – поцікавилися розслідувачі у політика.

«Це ми гуляли просто. Не моя», – запевнив Скуратівський.

Відносно Скуратівського та ще більше сотні українських чиновників були відкриті кримінальні справи про недостовірне декларування. Але кілька місяців тому, після рішення КС України, слідчим довелося їх закрити.

«Вся робота, яка тривала не один рік, в яку вкладали свій ресурс і детективи, і прокурори, вона була зведена нанівець», – підкреслює Світлана Оліфіра, прессекретарка НАБУ.

В Євросоюзі навіть пригрозили Україні через рішення КС скасуванням безвізового режиму, адже боротьба з корупцією – ключова вимога для євроінтеграції. Зеленському незабаром вдалося домовитися з парламентом і затвердити нове антикорупційне законодавство. Але з нього пропала найжорсткіша санкція за брехню в декларації – тюремне ув'язнення.

«Депутати прийняли так званий компромісний закон про повернення кримінальної відповідальності. Максимальне покарання для чиновника, який за цим законом може бути, – обмеження волі. Але є суттєва різниця між обмеженням свободи і її позбавленням», – підкреслює Антон Марчук, аналітик Центру протидії корупції.

Громадські активісти та антикорупційні органи висловлюють невдоволення новим, більш м'яким законодавством і вимагають повернути в закон тюремне ув'язнення за брехню в декларації. Цього ж зараз вимагають і міжнародні партнери України.

«Міжнародний валютний фонд включив цю вимогу як пріоритетну дію з боку України для того, щоб було продовжено співпрацю в рамках тієї програми, яка є зараз», – наголошує Антон Марчук.

Багато чиновників, по суті, уникли відповідальності. І серед них можна згадати багатьох досить одіозних особистостей, як, припустімо, мер Одеси Геннадій Труханов



Новий законопроект, в якому пропонують повернути назад тюремне покарання, адміністрація Зеленського вже підготувала. Але навіть якщо депутати його ухвалять, він почне працювати тільки з наступного року. До того ж нове законодавство ніяк НЕ реанімує більше сотні кримінальних справ, які правоохоронцям вже довелося закрити.

«Багато чиновників, по суті, уникли відповідальності. І серед них можна згадати багатьох досить одіозних особистостей, як, припустімо, мер Одеси Геннадій Труханов, за яким було заведено відразу кілька справ», – нагадує Антон Марчук.

Ось чоловік мені зараз сказав: «Ти порушуєш законодавство». А я завжди його порушував. Завжди. Зрозуміло?



Анулювати довелося навіть обвинувальні вироки, як, наприклад, у справі ексдепутата Геннадія Бобова. Крім усього іншого, депутат «забув» задекларувати нерухомість за кордоном на суму 2,5 мільйона швейцарських франків. На одній із зустрічей з виборцями колишній депутат не приховував, що порушує законодавство.

«Ось чоловік мені зараз сказав: «Ти порушуєш законодавство». А я завжди його порушував. Завжди. Зрозуміло?» – відверто заявив Бобов.

Деякі чиновники, які приховали свої статки, не тільки уникли кримінальної відповідальності, а й продовжили свою політичну кар'єру.

Оригінал матеріалу читайте на сайті «Настоящего времени», каналу, створеного Радіо Свобода у співпраці з «Голосом Америки».