Україна не надала Молдові інформацію щодо Чауса – ЗМІ

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і особливих справ Молдови (PCCOCS) направила Україні запит на інформацію з приводу розслідування стосовно екссудді Миколи Чауса, однак відповіді не отримала, пише молдовське видання NewsMaker з посиланням на пресслужбу прокуратури.

За даними пресслужби, у квітні прокуратура Молдови відправила запит українським правоохоронцям з приводу розслідування зникнення Чауса. Також там розповіли, що українські колеги не відповіли на поставлені запитання.

У PCCOCS повідомили, що українська сторона попросила додаткову інформацію про докази з кримінальної справи і зазначили, що не можуть розголошувати інформацію про українських громадян, пославшись на «захист персональних даних».

«Таким чином, діалог у цій кримінальній справі не може значно допомогти успіху розслідування», - зазначили в PCCOCS.

Радіо Свобода надіслало запит до Офісу генерального прокурора, Міністерства внутрішніх справ України та Національного антикорупційного бюро.

Раніше адвокат зниклого екссудді Миколи Чауса Юліан Балан прокоментував Радіо Свобода відео, на якому чоловік, схожий на Чауса, зізнається, що його викрали не в квітні 2021 року, а ще в 2016 році і шляхом залякувань змушували залишатися у Молдові.

«Судячи з інформації, яку я знаю, то, думаю, що його було викрадено, а свідчення даються під тиском», – сказав адвокат Чауса.

Він відмовився коментувати перебіг справи Чауса щодо його зникнення в столиці Молдови Кишиневі 3 квітня. Утім, додав, що на його запити щодо підзахисного відповіли лише відомства Молдови, повідомивши, що провадження за фактом викрадення відкрито.

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. З того часу він намагався добитися права на притулок в Молдові, аж доки його не викрали.