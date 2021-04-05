МВС Молдови: Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну

Колишнього українського суддю Миколу Чауса викрали в Молдові іноземні громадяни, які виїхали в Україну, повідомив міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку, пише видання NewsMaker.

За його словами, листування організаторів злочину велося українською мовою. Чиновник підкреслив, що молдовські правоохоронні органи ведуть співпрацю зі Службою інформації та безпеки і мають намір звернутися до українських колег у міжнародний розшук.

«Поки рано говорити про звинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їх листування, встановили особи деяких викрадачів і їхній маршрут», – сказав Войку.

Адвокат Миколи Чауcа заявив, що колишнього суддю викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Він розповів, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева.

Президентка Молдови Мая Санду звернулася до правоохоронців через зникнення Чауса.

9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила у політичному притулку одіозному українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку. Це рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили Радіо Свобода, що Україна вимагатиме від Молдови екстрадиції судді Миколи Чауса.