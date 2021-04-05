Президентка Молдови звернулася до правоохоронців через зникнення українського екссудді Чауса

Президентка Молдови Мая Санду звернулася до правоохоронців через зникнення колишнього українського судді Миколи Чауса, якого українська влада звинувачує в корупції.

Вона вважає недопустимим зникнення людини на території Молдови. Президентка заявила, що Чаус оголошений зниклим безвісти, його вивезли у невідомому напрямку.

«Я закликаю до негайних дій керівництво Міністерства внутрішніх справ, головної установи, яка відповідальна за забезпечення безпеки громадян, та Служби розвідки та безпеки для роз’яснення цього тривожного зникнення іноземного громадянина на території Республіки Молдова», – заявила Санду у фейсбуці.

Адвокат Миколи Чауcа заявив, що колишнього суддю викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Він розповів, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева.

9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила у політичному притулку одіозному українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку. Це рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили Радіо Свобода, що Україна вимагатиме від Молдови екстрадиції судді Миколи Чауса.