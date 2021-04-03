Адвокат екссудді Чауса заявив про його викрадення в Кишиневі

Адвокат українського екссудді Миколи Чауcа, якого в Україні звинувачують у корупції, заявив, що його викрали 3 квітня в столиці Молдови, Кишиневі, де він просить притулку. Про це повідомляє молдовське видання Newsmaker.

Як розповів адвокат Юліан Балан, група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева.

«Важливе оголошення для адміністрації президента Молдови, генерального прокурора, служби інформації і безпеки та всіх силових структур: сьогодні, 3 квітня, в центрі Кишинева викрали мого клієнта, українського суддю Миколу Чауса, чиє клопотання про надання політичного притулку розглядає суд. Прошу всіх, хто володіє інформацією про це, повідомити поліції», – заявив адвокат.

Факт викрадення виданню підтвердили і в поліції Кишинева.

«Чоловіка у віці 54 років викрали три людини. Інцидент стався біля житлового будинку в столичному секторі Центр. Поліцію сповістили о 13:15. Зараз органи слідства з’ясовують обставини того, що сталося, порушено кримінальну справу», – повідомила речниця поліції Кишинева Наталя Статі.

Минулого місяця у Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили Радіо Свобода, що Україна вимагатиме від Молдови екстрадиції судді Миколи Чауса.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила у політичному притулку одіозному українському судді Миколі Чаусу, якого молдавські правоохоронці затримали ще в 2017 році, і який перебуває в міжнародному розшуку. Це рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

На початку березня 2017 року документи на екстрадиційний арешт судді направили молдовській стороні. Захист екссудді Чауса заявляв, що наполягатиме на наданні йому політичного притулку в Молдові.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.