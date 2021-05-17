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17 травня 2021, Київ 17:32
Новини | Політика

Дружина Чауса стверджує, що впізнала на відео свого чоловіка

Світлана Чаус додала, що за час зникнення її чоловік не надавав їй ніякої інформації

Дружина зниклого екссудді Миколи Чауса Світлана Чаус прокоментувала Радіо Свобода відео, на якому чоловік, схожий на Чауса. Вона зізнається, що його викрали не в квітні 2021 року, а ще в 2016 році і шляхом залякувань змушували залишатись у Молдові.

«Впізнала (на відео – ред.), слава богу, що живий, але на себе не схожий. Інформація дуже сумнівна, тому що виходить, що він по своїй волі знаходився в ізоляції від своєї сім’ї та адвокатів», – розповіла Світлана.

Дружина Чауса додала, що за час зникнення її чоловік не надавав їй ніякої інформації.

«Ніяких вісток не було. Востаннє бачила 3 квітня 2021. Змінилася (відтоді – ред.) міміка і вираз обличчя», – розповіла Світлана.

Відео, зняте на телефон, з’явилося 17 травня у телеграм-каналі. На ньому чоловік сидить у кріслі і називає себе Миколою Чаусом.

«Як бачите, я живий-здоровий і все у мене добре. Наразі я перебуваю в цілковитій безпеці і гарно почуваюся. Окрім того, усі мої кінцівки на місці і щелепа без видимих пошкоджень», – йдеться у відео.

Чоловік каже, що не може назвати своє місце перебування, проте хоче попросити вибачення у дружини Світлани та дітей, але «так треба було». Він називає своє зникнення з Кишинева 3 квітня «нібито викраденням».

«Що стосується викрадення, хочу сказати, воно дійсно було. Але не зараз, а в 2016 році. З того часу мене постійно залякували розправою, змушуючи постійно перебувати в Молдові. Люди, дотичні до цього, боялись і бояться, що я повернусь і почну говорити. Дякую друзям, що допомогли мені уникнути тюрми і вірної смерті», – каже він.

Чоловік додав, що планує з’явитися в Україні найближчим часом і відповісти на всі питання, зокрема правоохоронців.

Коли було записане відео – невідомо, встановити його справжність наразі неможливо.

Радіо Свобода звернулась до СБУ за коментарем. Поки що відповіді немає.

Колишнього суддю Миколу Чауса викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. З того часу він намагався добитися права на притулок в Молдові, аж доки його не викрали.

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