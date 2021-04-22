ОАСК отримав позов до ДБР з вимогою надати інформацію про справу Чауса

Окружний адміністративний суд 22 квітня повідомив, що отримав позов проти Державного бюро розслідувань з вимогою надати відомості про кримінальну справу щодо колишнього судді Миколи Чауса, який нещодавно зник.

Позов містить вимогу визнати протиправною «бездіяльність ДБР» щодо неналежного, на думку автора, розгляду запиту адвоката Чауса про надання інформації.

«Позивач, зокрема, просить суд зобов’язати Державне бюро розслідувань надати вичерпні відомості про повний перелік кримінальних проваджень, за якими до ЄРДР внесені відомості про вчинення Миколою Чаусом, кримінальних правопорушень, які розслідуються ДБР, а також коли саме, за якими номерами, щодо яких обставин та за якою кваліфікацією внесені відповідні відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань», – йдеться в повідомленні.

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Зараз ОАСК вирішує, чи відкривати провадження за цим позовом.

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили чоловіка в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. З того часу він намагався добитись права на притулок в Молдові, аж доки його не викрали.