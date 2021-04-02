ДБР: розслідуємо кримінальні правопорушення голови НБУ, його першої заступниці та заступника

У Головному слідчому управлінні Державного бюро розслідувань підтвердили Радіо Свобода, що наразі триває слідство щодо голови Національного банку, першого заступника голови НБУ та одного з трьох заступників голови НБУ. Імен у ДБР не наводять, але на даний час головою НБУ є Кирило Шевченко, його першою заступницею – Катерина Рожкова.

«Відповідно до вимог статті 216 Кримінального процесуального кодексу України, слідчі органи ДБР, крім іншого, здійснюють досудове розслідування кримінальних правопорушень, вчинених головою НБУ, його першим заступником та заступником. У межах кримінальних проваджень на цей час слідчими ДБР Рожковій К. В. про підозру не повідомлялось», – йдеться у відповіді на запит Радіо Свобода.

У ДБР відмовилися повідомили, хто ініціював розслідування, коли воно розпочалось, і на якому етапі перебуває, пославшись на необхідність мати дозвіл від слідчого для розповсюдження такої інформації.

У НБУ ситуацію наразі не коментували.

18 березня видання Kyiv Post опублікувало матеріал, згідно з яким проти першої заступниці голови НБУ Катерини Рожкової та кількох співробітників НБУ ведеться розслідування.

Видання стверджує, що їм загрожує звинувачення у розкраданні державних коштів та державній зраді – передачі закритої інформації компаніям Kroll Inc., AlixPartners і юридичній фірмі Hogan Lovells и Asters., коли ці працівники НБУ займались питанням націоналізації «Приватбанку» у 2016 році. Журналісти посилаються при цьому на матеріали Офісу генерального прокурора, які опинилися в розпорядженні редакції.

Рожкова заявила, що їй не надходили звинувачення від правоохоронних органів. Утім, вона знає, що в Національному банку триває внутрішнє розслідування щодо співпраці з агенством Кroll Inc. та юридичними радниками в рамках дослідження умов, за яких відбулась націоналізація «Приватбанку» у 2016 році. Метою цієї співпраці, наголошує перша заступниця голови НБУ, «був і є захист інтересів держави».

В Офісі президента України заявили про стурбованість ситуацією довкола Національного банку і «внутрішніх чвар».

За словами джерел Kyiv Post, ініціатором відновлення розслідування міг бути нинішній голова НБУ Кирило Шевченко або хтось із посадовців Офісу президента, розслідування здійснюють Служба безпеки України та Державне бюро розслідувань.