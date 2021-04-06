Суддя Чаус між Молдовою та Україною: як та навіщо викрали суддю-фігуранта справи НАБУ?

Україна опинилася в епіцентрі скандалу: в сусідній Молдові троє людей викрали колишнього суддю Миколу Чауса, який просив там притулок, та якого в Україні розшукують за хабарництво. Цей факт вже викликав обурення офіційного Кишинева, а в МВС Молдови заявляють, що викрадення організували іноземці, які вивезли Чауса до України. Медіа та соцмережі поширюють безліч версій того, що сталося, тим часом українські силові структури та дипломати – вкрай небагатослівні.

Радіо Свобода зібрало найважливіше, що варто знати про суддю Чауса та його викрадення, а також розпитало експертів про найвірогідніші версії викрадення та його можливих бенефіціарів.

Оригінальна «консервація»: трилітрові банки з доларами, дбайливо закопані на городі. Це те, чим найбільше запам'ятався українцям колишній суддя Микола Чаус.

Справу за звинуваченням Чауса в хабарництві розслідує НАБУ, а українське МВС оголосило його в міжнародний розшук.

Останні чотири роки суддя-втікач перебував у Молдові, де сподівався через суд отримати політичний притулок. 15 березня 2021 року Молдова остаточно відмовила йому в цьому. Однак рішення про екстрадицію колишнього судді до України молдовські суди також не ухвалили, попри запит офіційного Києва.

На цьому тлі адвокат Миколи Чауса Юліан Балан робить заяву про те, що 3 квітня невідомі озброєні люди посеред дня викрали екссуддю в центрі Кишинева.

3 квітня в центрі Кишинева викрали мого клієнта Миколу Чауса

«Важливе оголошення для адміністрації президента Молдови, генерального прокурора, служби інформації і безпеки та всіх силових структур: сьогодні, 3 квітня, в центрі Кишинева викрали мого клієнта, українського суддю Миколу Чауса, чиє клопотання про надання політичного притулку розглядає суд. Прошу всіх, хто володіє інформацією про це, повідомити поліції», – заявив адвокат.

Майя Санду: «Неприпустимо, щоб у Молдові зникали люди, незалежно від того, чи доведена їхня провина»

Вище керівництво Молдови різко відреагувало на зникнення українського судді-шукача притулку.

Так, президентка Молдови Майя Санду звернулася до правоохоронців через зникнення колишнього українського судді Миколи Чауса, якого українська влада звинувачує в корупції.

Вона вважає недопустимим зникнення людини на території Молдови. Президентка заявила, що Чаус оголошений зниклим безвісти, його вивезли у невідомому напрямку.

«Я закликаю до негайних дій керівництво Міністерства внутрішніх справ, головної установи, яка відповідальна за забезпечення безпеки громадян, та Служби розвідки та безпеки для роз’яснення цього тривожного зникнення іноземного громадянина на території Республіки Молдова», – зазначила Санду у фейсбуці.

Міністр внутрішніх справ Молдови Павел Войку в розмові з журналістами згадує, що листування організаторів злочину велося українською мовою, цитує його видання NewsMaker. Чиновник наголосив, що молдовські правоохоронні органи співпрацюють зі Службою інформації та безпеки Молдови і мають намір звернутися до українських колег, у міжнародний розшук.

«Поки рано говорити про звинувачення, у нас тільки один затриманий. Але ми вже знайшли машини, якими користувалися викрадачі, зібрали відбитки пальців, знайшли їхнє листування, встановили особи деяких викрадачів і їхній маршрут», – сказав Войку.

Свої міркування про те, що сталося, висловили й інші молдовські політики. Так, депутат парламенту Молдови та колишній міністр внутрішніх справ Александру Жиздан у коментарі кореспондентам Молдовської служби Радіо Свобода зауважив, що викрадачі могли вивозити українського суддю-втікача через неконтрольовану «придністровську» ділянку українсько-молдовського кордону.

Александру Жиздан також закликає не виключати всіх версій: зокрема й тієї, що українського одіозного суддю вивезли з Молдови за згодою уряду республіки.

«У боротьбі зі злочинністю існує золоте правило: поки злочин не розкритий, всі версії мають право на життя. Якщо... це викрадення особи було здійснено за згодою органів влади Республіки Молдова – це дуже серйозна справа. Але, сподіваюся, тут мав місце не такий сценарій» –припускає молдовський депутат.

Чи має Україна стосунок до викрадення Чауса?

На відміну від керівництва Молдови, яке, зокрема, звертається до України з приводу резонансного викрадення, українські органи влади та силові структури, які вимагали його екстрадиції з 2017 року, тепер взяли паузу.

Більшість із тих відомств, які можуть бути обізнані у справі Чауса, та до яких звернулося Радіо Свобода, під різними приводами відмовляються від коментарів.

МВС України

Саме Міністерство внутрішніх справ оголосило суддю Чапуса в міжнародний розшук та комунікувало щодо нього з Інтерполом після того, як він зник з України у 2016 році. Попри це українське МВС новини про зникнення Чауса в Молдові не коментує.

Як пояснив речник МВС Артем Шевченко, міністерство опікується внутрішніми українськими питаннями, відтак не може коментувати викрадення, яке сталося за кордоном. Посадовець припустив, що НАБУ, яке нині розслідує звинувачення Чауса в хабарництві, може надати більше інформації про це.

НАБУ

У Національному антикорупційному бюро України сказали Радіо Свобода, що наразі НАБУ не отримувало офіційних звернень від компетентних органів Молдови. У відомстві не бачать можливості коментувати події в Молдові доти, доки не відбудеться офіційна комунікація Бюро з молдовськими колегами.

МЗС України

Українське дипломатичне відомство наразі не дає жодних коментарів щодо викрадення колишнього судді Чауса та можливої причетності до нього українських громадян.

Служба безпеки України

Речник СБУ Артем Дехтяренко відповів Радіо Свобода лаконічно:

«Перше: СБУ не коментує події, які відбуваються на території іноземних держав. Оскільки мандат СБУ поширюється лише на те, що відбувається всередині України. Друге: в СБУ немає кримінального провадження щодо судді Миколи Чауса», – пояснив посадовець.

Офіс президента

Жодної інформації та оцінки того, що сталося в Молдові 3 квітня, наразі не дав президент України Володимир Зеленський та його офіс.

На тлі інформаційної паузи, яку тримає українська влада, у медіа з'являються найрізноманітніші повідомлення і версії про те, чи може бути офіційний Київ причетний до викрадення українського громадянина на території сусідньої дружньої держави.

Радіо Свобода зібрало думки фахівців та деяких політиків про те, хто може бути вигодоодержувачем від викрадення колишнього українського судді у Молдові та якими можуть бути наслідки цього інциденту.

«Рука Кремля»

Інформації про викрадення судді Чауса – замало, і вона виглядає неоднозначно, каже в розмові з Радіо Свобода співдиректор програм Центру Разумкова з зовнішньої політики та міжнародної безпеки Олексій Мельник. Він говорить про те, що це може бути як діяльність іноземних спецслужб, так й інсценування з боку самого судді Чауса.

Якщо це не Україна, то це держава, яка хоче не допустити зближення України та Молдови

«Якщо ми відкинемо інсценування, і допустимо, що це були дії спецслужб, то можна говорити лише про дві держави, яким це може бути потрібно. Це могла бути Україна. Але навряд чи б вона діяла на території Молдови без узгодження з нею. Наслідки таких дій очевидні: це дипломатичний скандал. Якщо ж це не Україна, то це держава, яка хоче не допустити зближення України та Молдови зараз, коли є сигнали про перехід відносин між країнами на новий рівень».

Логіка підказує, що викрадення судді Чауса могли вчинити спецслужби Росії, зазначає безпековий експерт.

Хто б не викрадав суддю Миколу Чауса в Молдові – в підсумку все прямо чи опосередковано зводиться до «руки Кремля»

Не виключає, що йдеться про російську провокацію, і колишній міністр закордонних справ Володимир Огризко. Однак, додає він, наразі замало інформації для однозначних висновків.

Те, що сталося, в будь-якому разі відповідає інтересам Кремля, незалежно від того, хто доклав руку до викрадення, говорить Радіо Свобода колишній заступник голови СБУ Андрій Левус.

«Хто б не викрадав суддю Миколу Чауса в Молдові – в підсумку все прямо чи опосередковано зводиться до «руки Кремля». Росія зацікавлена в тому, щоб «змішати все» напередодні публікації фільму Bellingcat про «вагнерівців». Також не можна виключати, що це був елемент спецоперації з дискредитації України. Тому що все це вписується в їхній спосіб дій», – визнає експосадовець СБУ.

Злочинні угруповання з Придністров'я

Про те, що викрадення могли вчинити члени одного з угрупувань непідконтрольного Кишиневу регіону Придністров'я, пишуть молдовські телеграм-канали, на які посилається ВВС.

За версію одного з каналів, що має назву «Молдавський перець», суддю Чауса вивезли через Румунію в іншу країну Європи, де він нібито «під камеру здає всіх, хто його утримував і прикривав, хто його нелегально вивозив (із України) у 2016 році, чиї питання він прикривав», – пише цей телеграм-канал.

Експерти, опитані Радіо Свобода, а також молдовські правозахисники, які опікуються питаннями Придністров'я, наголошують, що угруповання цього регіону не є самостійними гравцями, та що «вплив Росії в цьому регіоні є абсолютним».

Банкова, а саме – колишній адвокат Чауса

Одним із адвокатів судді Миколи Чауса був Андрій Смірнов, відомий тим, що раніше він співпрацював з юристом віктора Януковича Андрієм Портновим, а зараз – є заступником голови Офісу президента України.

Окремі українські медіа стверджують, що саме Смірнов був причетним до вивезення Чауса з України у 2016 році, та може бути причетним до його вивезення з Молдови зараз.

Андрій Левус також не виключає, що напередодні виходу фільму Bellingcat про «вагнерівців» у викраденні Чауса спробують звинуватити Василя Бурбу, колишнього керівника Головного управління розвідки Міноборони, який вимагає розслідувати зрив операції проти «вагнерівців».

В Офісі президента цих тверджень і публікацій наразі не коментують.

Олексій Мельник вважає, що заява української влади про непричетність до викрадення – є критично необхідною.

Одним із перших кроків мала бути офіційна заява, що українська сторона непричетна

«В подібній ситуації одним із перших кроків мала бути офіційна заява, що українська сторона непричетна до захоплення людини на території сусідньої дружньої держави – наголошує експерт з міжнародної безпеки. На його думку, заявити про це мали б Офіс президента, сам глава держави або СБУ.

Частина молдовських медіа пишуть, що Миколу Чауса могли вивезти на машині з українськими дипломатичними номерами. В МВС Молдови цього не підтверджують і не спростовують, наголошуючи, що Молдова не перевіряє автівки дипломатів на кордоні, дотримуючись міжнародного права.

В цій ситуації мовчання України катастрофічно погіршує її міжнародний імідж, і це є величезною небезпекою в умовах наростання російської збройної агресії, зауважив у розмові з Радіо Свобода депутат від «Європейської солідарності», член делегації України в Парламентській асамблеї Ради Європи Володимир Ар'єв.

Чим довше українська влада мовчить з цього приводу, тим більше підозр

«Чим довше українська влада мовчить з цього приводу, тим більше підозр. В цих умовах українська сторона має реагувати негайно. Навіть якщо немає що відповісти, або через те, що хочуть щось приховати (я не виключаю нічого в даному разі) – Україна має з'ясувати і повідомити, як саме викрадачі перетинали кордон. Інакше всі підозри падатимуть на українську владу, тим паче, що принаймні одна людина у владі зацікавлена в тому, щоб Чаус не почав давати викривальних свідчень», – попереджає депутат і дипломат. І уточнює, що йдеться, за його совами, саме про ексадвоката Чауса Андрія Смірнова.

Якщо викрадення відбувалося з відома українських посадовців, то це найгірший сценарій розвитку подій, наголошує Андрій Левус.

«Якщо виявиться, що українська влада причетна до цього (я сподіваюся, що це не так) – то це не вписується у здоровий глузд. І наслідки будуть згубними», – визнає колишній посадовець СБУ.

«Інсценування викрадення» як спосіб втечі

Варіант, що викрадення інсценував сам Чаус для прикриття своєї втечі, не виключає Олексій Мельник. Але він вважає його менш імовірним, аніж російський вплив з метою посварити Україну та Молдову. Інші експерти та політики, співрозмовники Радіо Свобода, наголошують, що в разі викрадення та вивезення Чауса до України, до нього неможливо буде висувати звинувачення в українських судах: у такому випадку Європейський суд з прав людини в підсумку винесе рішення на його користь.

Втім, такий сценарій відкидає дружина судді-втікача Світлана Чаус.

До чого тут Корбан, Грановський та Порошенко

Світлана Чаус запевняє, що її чоловік планував повернутися в Україну і давати свідчення, та напередодні написав про це у письмовому зверненні, яке надіслав до Дніпровського суду (в якому працював раніше), а копію залишив їй. За словами Світлани, яку цитує «Громадське», Микола Чаус не хотів залишати Україну, а до його «викрадення» у 2016 році нібито причетні його колишні адвокати Андрій Смірнов та Кім Веремійчук, а також близький до Петра Порошенка колишній депутат Олександр Грановський. Мотивами «нового викрадення» Світлана Чаус називає бажання її чоловіка повернутися в Україну.

Колишній заступник голови Дніпровської ОДА Геннадій Корбан – один з тих, хто потрапив за ґрати за вироком судді Чауса. І, що показово, після втечі того до Молдови Корбана виправдали.

Геннадій Корбан – одним з перших відреагував на викрадення Чауса, і не виключив, що це могли зробити українські спецслужби.

«Хотілося б вірити, що викрадення судді Чауса в Кишиневі здійснили українські спецслужби, будь то НАБУ, ГУРМО, або ще хто-небудь. Якщо це так, то зніму капелюха…» – написав Корбан у фейсбуці.

На його думку, судді допомогли втекти ті, хто вивозив його до Молдови чотири роки тому. Якщо це відповідає дійсності, то Чаус – у смертельній небезпеці, оскільки він є цінним свідком численних злочинів, попереджає Корбан.

Про те, що у викраденні Чауса може бути зацікавлений попередній президент України Петро Порошенко, зараз активно говорять гості телеканалу «Наш» та інших проросійських медіа.

Володимир Ар'єв, однопартієць Порошенка, вважає, що цей наратив роздмухують навмисно.

Влада хоче все повісити на Порошенка... Тоді як про викрадення Чауса треба питати в його адвоката Смірнова

«Проросійські канали не соромляться використовувати будь-яку брехню проти Петра Порошенка. Нинішня влада також хоче все повісити на Порошенка... Тоді як про викрадення Чауса треба питати в його адвоката Андрія Смірнова, причетного до виїзду судді в Республіку Молдова у 2016 році», – вважає депутат.

І Ар'єв, і більшість експертів говорять про те, що в разі, якщо вивезення Чауса з Молдови до України підтвердиться, то легалізувати його перебування в Україні буде неможливо, попри те, що Україна оголосила його у розшук. Вони додають, що також це означатиме зовнішньополітичну катастрофу для України.

Суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус неодноразово фігурував у скандалах.

Зокрема, він ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, забираючи права у людей, які брали участь в акціях протесту проти Віктора Януковича.

Суддя Чаус оминув люстрацію, хоча підпадав під неї. Спеціальна комісія довела, що він порушив присягу, проте Вища рада правосуддя у 2016 році відмовилася звільняти його.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ та прокурори САП викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. Гроші були заховані в двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у своєму дворі.

У вересні 2016 року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус зник із України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати передачі його Україні для проведення досудового розслідування.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса з посади, а 28 листопада 2017 року звільнила його з посади судді.