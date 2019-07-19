ДБР порушило справу про можливе незаконне вивезення судді до Молдови

Слідчі Державного бюро розслідувань зареєстрували кримінальне провадження щодо організації можливого незаконного вивезення групою осіб судді через державний кордон України до Молдови, повідомляє у п’ятницю прес-служба відомства.

«За поширеною в ЗМІ інформацією, до організації незаконного вивезення судді може бути причетне колишнє керівництво держави. Зараз відбувається досудове розслідування, зокрема перевірка оприлюднених фактів», – йдеться в повідомленні.

У ДБР зазначили, що кримінальне провадження відкрили за двома статтями – про незаконне переправлення осіб через державний кордон і щодо зловживання владою або службовим становищем.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ викрили суддю судді Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. Ці кошти виявили у двох скляних банках. Одну з них суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту та подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. На початку березня 2017 року документи на екстрадиційний арешт судді направлено молдовській стороні. Захист екс-судді Чауса заявляв, що наполягатиме на наданні йому політичного притулку в Молдові.

У листопаді 2017 року Вища рада правосуддя звільнила Миколу Чауса з посади судді Дніпровського районного суду міста Києва, бо 1 вересня 2016 року у судді закінчилася відпустка, однак після цього він на роботі не з’являвся.