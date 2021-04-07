Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
logo-print logo-print
Назад Вперед
ТОП новини
07 квітня 2021, Київ 23:08
Новини | Політика

Кулеба заявив голові МЗС Молдови, що Україна не причетна до ситуації з Чаусом

МЗС України для встановлення усіх обставин справи, зокрема місця перебування екссудді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з колишнім суддею Миколою Чаусом, який зник у Молдові, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування екссудді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, про це Кулеба сказав 7 квітня під час телефонної розмови з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм.

Він також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом.

«Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови», – йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, українські правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Миколи Чауса на відмову надати йому притулок, він буде екстрадований у рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій і двосторонніх договорів про видачу правопорушників і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Адвокат Миколи Чауcа заявив, що колишнього суддю викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Він розповів, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева.

Президентка Молдови Мая Санду звернулася до правоохоронців через зникнення Чауса.

У МВС Молдови заявили, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова відмовила у політичному притулку одіозному українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку. Це рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили Радіо Свобода, що Україна вимагатиме від Молдови екстрадиції судді Миколи Чауса.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG