Кулеба заявив голові МЗС Молдови, що Україна не причетна до ситуації з Чаусом

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з колишнім суддею Миколою Чаусом, який зник у Молдові, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування екссудді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, про це Кулеба сказав 7 квітня під час телефонної розмови з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм.

Він також запевнив, що для України Молдова була, є і залишається другом.

«Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови», – йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, українські правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Миколи Чауса на відмову надати йому притулок, він буде екстрадований у рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій і двосторонніх договорів про видачу правопорушників і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Адвокат Миколи Чауcа заявив, що колишнього суддю викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Він розповів, що група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева.

Президентка Молдови Мая Санду звернулася до правоохоронців через зникнення Чауса.

У МВС Молдови заявили, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова відмовила у політичному притулку одіозному українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку. Це рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі повідомили Радіо Свобода, що Україна вимагатиме від Молдови екстрадиції судді Миколи Чауса.