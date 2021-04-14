Кишинів хоче зняти імунітет з військового аташе української дипмісії, щоб обшукати його авто у справі зниклого Чауса – ЗМІ

Міністерство закордонних справ Молдови надіслало ноту посольству України в Кишиневі через справу екссудді Миколи Чауса, якого викрали в столиці Молдови 3 квітня. Молдовська сторона, зокрема, попросила зняти дипломатичний імунітет із військового аташе української дипломатичної місії Сергія Сметанюка та дати дозвіл на обшук його автомобіля.

Про це пише молдовський ресурс NewsMaker, посилаючись на звітну записку до Києва українського посла Марка Шевченка, яка опинилась у розпорядженні лідера молдовської «Нашої партії» Ренато Усатого.

Шевченко буцімто повідомив Київ, що Молдова просить позбавити Сметанюка імунітета з метою «кримінального переслідування і притягнення до відповідальності». Він додав, що планував організувати для Сметанюка й представників Молдови неофіційну зустріч на території посольства, утім, отримана нота все змінює, і тепер необхідно порадитись із Києвом, як діяти, пише ЗМІ.

У записці посол також нібито повідомляє, що президентка Молдови Мая Санду зазнає іміджевих втрат через викрадення іноземного громадянина з території її держави. Через це Санду двічі намагалась провести телефонну розмову з президентом України Володимиром Зеленським, утім, це не вдалось «не з вини молдовської сторони», інформує медіа.

Радіо Свобода готує запит до Офісу президента з проханням прокоментувати, чи робила Молдова запит на телефонну розмову президентів, якщо так – з яких причин вона не відбулась, і чи плануються переговори найближчим часом.

Посол Шевченко також буцімто пропонує своєму керівництву негайно повідомити Молдову, хто представлятиме Україну у спільній міждержавній комісії, створеній 9 квітня. А також висловлює думку, що слід відмовити в знятті дипломатичного імунітета зі Сметанюка.

Журналісти NewsMaker звернулись до МЗС Молдови з проханням прокоментувати інформацію про ноту до України, втім, у відомстві не коментують.

Радіо Свобода намагається отримати коментар МЗС України щодо того, чи отримувало відомство таку ноту від Молдови, та як розцінює підозри Кишинева щодо Сметанюка.

Наразі у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну. За словами очільника відомства Павла Войку, листування організаторів злочину велося українською мовою. Чиновник підкреслив, що молдовські правоохоронні органи ведуть співпрацю зі Службою інформації та безпеки і мають намір звернутися до українських колег у міжнародний розшук.

Парламентська комісія з питань національної безпеки запланувала на 14 квітня слухання щодо викрадення Чауса, після яких, ймовірно, оприлюднять нові деталі розслідування. На слухання запрошено представників молдовських правоохоронних органів: Службу інформації та безпеки, МВС та Генеральну прокуратуру Молдови.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявляв, що Україна непричетна до нинішньої ситуації з колишнім суддею Миколою Чаусом, який зник у Молдові, а для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування екссудді, пропонує Молдові створити спільну робочу групу. Цю позицію він обговорив під час телефонної розмови з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм.

Кколишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили чоловіка в центрі міста.

Напередодні, 15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Це рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Чаус опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. З того часу він намагався добитись права на притулок в Молдові, аж доки його не викрали.