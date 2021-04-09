Хто викрав колишнього українського суддю Чауса? Парламент Молдови проведе слідство

Парламент Молдови створив слідчу комісію, що з’ясовуватиме обставини нібито викрадення українського громадянина, колишнього судді Миколи Чауса. Молдовські соціалісти заявляють, що Чаус зник внаслідок спільної спецоперації спецслужб України та Молдови. Молдовські політики з пропрезидентської партії піддають сумніву таку можливість. Українська сторона заперечує свою причетність до таких подій та наполягає, що зацікавлена у поверненні Миколи Чауса на свою територію саме у законний спосіб.

Спецслужби України могли співпрацювати лише зі спецслужбами Республіки Молдова

Слідчу комісію депутати парламенту Молдови створили з ініціативи політичної сили колишнього президента Ігоря Додона – Партії соціалістів (ПСМ). Під час обговорення на пленарному засіданні парламенту депутати-соціалісти припустили, що викрадення Чауса спланували нинішні президенти України та Молдови. Крім того, Додон заявляє про співпрацю спецслужб двох країн.

«Спецслужби України могли співпрацювати лише зі спецслужбами Республіки Молдова, а не з міністерством внутрішніх справ, оскільки деякі депутати від партії «Дія та солідарність» (ПДС) намагаються перевести увагу на міністерство внутрішніх справ. Я пропоную своїм колегам із ПДС передати м’яч президентській стороні, або поряд із нею, Службі розвідки та безпеки. І там ви знайдете те, що вам потрібно. Я з нетерпінням чекаю того, що скаже Слідча комісія, і відповість на запитання, чи брала участь Служба розвідки та безпеки Республіки Молдова у цій спецоперації спецслужб України. І чому Майя Санду, президентка країни, все ще не мала дуже чіткої позиції. Чому не запросили посла України? Запитати, як сталося, що задіяні автомобілі, працівники українського посольства? І чому не вживається жодних дій?» – каже Додон.

Свідчення, надані незаконно викраденою особою, не можуть мати жодної юридичної сили

Натомість депутати із пропрезидентської партії ПДС наполягають на тому, що Україна не зацікавлена у викраденні Миколи Чауса. Депутат з ПДС Оазу Нантой, який тепер є членом Слідчої комісії, заявляє, що викрадення, навпаки, має на меті скомпрометувати зусилля української держави щодо притягнення свого громадянина до відповідальності. Тім більш, що судова система України не може послуговуватися у процесі свідченнями викраденої особи.

«Свідчення, надані незаконно викраденою особою (якщо ми визнаємо, що Чаус був викрадений українською державою), не можуть мати жодної юридичної сили. Який інтерес української держави, враховуючи такі обставини, викрасти Чауса, навіть якщо ми визнаємо, що президент Зеленський хоче отримати від Чауса свідчення проти Петра Порошенка?» – наголошує Нантой.

Крім того, віцепрезидент парламенту Молдови, заступник голови ПДС Міхай Попшой висловлює сумнів щодо факту викрадення як такого.

«Соціалістичні колеги шукають когось, хто винен у цьому скандалі, нібито про зникнення. Міністр внутрішніх справ Павло Войку не сказав вам, що сталося? Протягом години реакції не було, оперативна група не втручалася, поліцейських фільтрів не було. Керівник прикордонної поліції не повідомляв, чому ви тримали кордон відкритим? Ви хочете допитати їх? Ми із задоволенням підтримаємо такі дії», – зауважує Попшой.

Цей суддя був викрадений і доставлений в Україну, я вірю, що найближчим часом ми побачимо його в суді. Я не вірю, що його викрали для ліквідації

Правдиве з’ясування обставин зникнення українського громадянина Миколи Чауса важливе для самої Молдови, відтак держава має виходити не із заяв політиків та заяви української сторони про непричетність до нібито викрадення, а з результатів достеменного розслідування. Про це в інтерв’ю молдовській службі Радіо Вільна Європа говорить заступник міністра внутрішніх справ Молдови Александру Жиздан.

«Це реакція державних установ, які ніколи не визнають, що вони причетні до таких злочинів, тому що злочин стався, викрадено людину. Це має стати зрозумілим з вуст нашої влади, а не з того, що говорить українська влада. Правоохоронні органи повинні приходити щодня з додатковою інформацією, і ми не повинні залежати від їхнього рішення, це має бути за протоколом, обов’язок державних установ повідомляти нам, що сталося, тому що залежно від того, що ми скажемо, люди на це реагуватимуть, вони почуватимуться в безпеці чи в небезпеці. Для нашої країни це абсолютно серйозна річ, і я відчув, що ми будемо обговорювати цю тему, і я задався питанням, чи можливо це в Сполучених Штатах, чи можливо в європейській країні, в Румунії, перетнути державний кордон з людиною, яку вкрали з цієї держави? Я гадаю, що у багатьох країнах це неможливо, тому що у вас є кордон, є безпека, все працює…

Вже є сценарії, які сильно відступають від реальності. Я вважаю, що цей суддя був викрадений і доставлений в Україну, я вірю, що найближчим часом ми побачимо його в публічному просторі, в суді. Я не вірю, що його викрали для ліквідації», – каже Жиздан.

Тим часом очільник Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба заявляє, що Україна не причетна до нинішньої ситуації з колишнім суддею Миколою Чаусом, який зник у Молдові. А для встановлення усіх її обставин, зокрема місця перебування екссудді, він пропонує Молдові створити спільну робочу групу.

Як повідомляє пресслужба українського МЗС, про це Кулеба сказав 7 квітня під час телефонної розмови з міністром закордонних справ і європейської інтеграції Республіки Молдова Ауреліу Чокоєм.

«Українська сторона переконана, що ситуацію намагаються використати на свою користь сили, які не просто не зацікавлені у подальшому поглибленні українсько-молдовського співробітництва, а й ставлять за мету зірвати позитивний для обох країн розвиток відносин, зміцнення європейських перспектив України і Молдови», – йдеться в повідомленні.

За словами Кулеби, українські правоохоронці очікували, що після позитивного для України завершення судового розгляду скарги Миколи Чауса – відмови йому в наданні притулку, він буде екстрадований у рамках міжнародної правової допомоги на підставі європейських конвенцій і двосторонніх договорів про видачу правопорушників і про взаємну допомогу у кримінальних справах.

Адвокат Миколи Чауcа зазначає, що колишнього суддю викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. За словами адвоката, група невідомих озброєних чоловіків викрала суддю в центрі Кишинева.

Президентка Молдови Мая Санду звернулася до правоохоронців через зникнення Чауса.

У МВС Молдови заявляють, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

9 серпня 2016 року в НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова відмовила у політичному притулку одіозному українському судді Миколі Чаусу, який перебуває в міжнародному розшуку. Це рішення ухвалила колегія цивільних, комерційних і адміністративних спорів Вищої судової палати Молдови.

У Спеціалізованій антикорупційній прокуратурі (САП) повідомляли Радіо Свобода, що Україна вимагатиме від Молдови екстрадиції судді Миколи Чауса.