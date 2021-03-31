Молдова хоче провести аудит свого майна в Україні – це санаторії, кар'єри та бази відпочинку

У Молдові будуть досліджувати, як країна втратила або майже втратила декілька об’єктів на території України. Насамперед йдеться про санаторій у Трускавці та будівлю консульства в одному з найдорожчих районів Одеси. Ще один санаторій намагаються повернути у власність Молдови в судах, а один вимагають визнати банкротом.

До 15 квітня Вища рада безпеки Молдови (ВРБМ) має доповісти президентці республіки про майно держави в Україні, зокрема санаторій «Молдова» в Трускавці та будівлю консульства в Одесі. Остання розташована поблизу Аркадії – одного з найдорожчих і найвідоміших районів міста.

Декілька об’єктів, які належали Молдові, були вилучені незаконно, наголосила президентка країни Мая Санду після засідання Вищої ради безпеки. Вона також попросила усі державні установи, що мають підпорядковані об’єкти на території України, надіслати детальні звіти щодо цих об’єктів – багато з яких фігурують у судових процесах.

«Я також рекомендувала уряду вивчити доцільність найму компанії для проведення фінансового і юридичного аудиту по кожному об'єкту та встановлення стратегії переговорів з українською стороною для розв'язання питань, де є суперечки. Ми рекомендували в першу чергу розглянути ситуацію щодо консульства Молдови в Одесі та молдовського санаторію в Трускавці й до 15 квітня подати до Вищої ради безпеки конкретний звіт про вжиті заходи», – заявила Санду після наради. Генеральна прокуратура Молдови вже відкрила кілька кримінальних проваджень за цими епізодами.

Україна пропонує, щоб визнали її право власності на греблю Дністровську ГЕС-2 на території Молдови, а Молдова претендує на низку об’єктів в Україні

Після незалежності Молдова склала лист зі 113 об’єктів своєї власності в Україні, говорить Радіо Свобода експерт Національного інституту стратегічних досліджень Артем Филипенко, здебільшого це санаторії та бази відпочинку.

Із 2002 по 2006 роки країни підписали протоколи про визнання права власності Молдови на 47 об’єктів, в тому числі 9 об’єктів, які належали представникам з так званого ПМР, але потім процес застопорився. Всі ці об’єкти будувались коштом Молдавської СРСР в радянські часи, а її правонаступником є Республіка Молдова.

«Ці питання розглядаються в пакеті. Україна пропонує, щоб визнали її право власності на водозливну греблю Дністровську ГЕС-2, яка розташована на території Молдови, а Молдова претендує на низку об’єктів в Україні, залишилось 25 об’єктів, по яких ще немає протоколів», – говорить експерт.

Головна проблема – це неефективне керування молдовськими об’єктами

Але напевно президентку Молдови Маю Санду більше цікавлять ті об’єкти, право власності на які оформлене, але управління ними погане, вважає експерт. Він нагадав, що нещодавно один із депутатів Молдовського парламенту Александр Слусарь звернувся до генеральної прокуратури Молдови та нагадав про об’єкти, які Молдова фактично втрачає, зокрема йдеться про 16 об’єктів на узбережжі Чорного моря.

По деяким із них немає підтвердження права власності Молдови, а деякі занепадають або не відповідають офіційному опису – на одній із баз Одеської області від будівель залишився тільки фундамент, розповідає Филипенко. Крім санаторіїв і баз відпочинку, Молдові належать два кар’єри – гранітний у Первомайську (Миколаївська область) і гравійно-піщаний у Чернівцях.

Але найбільш відомий об’єкт – це будівлі санаторію «Молдова» в Одесі та близько 40 гектарів землі під ним, а також будівля консульства Республіки Молдова. В грудні 2020 року Генеральна прокуратура Молдови розпочала кримінальне провадження про незаконну передачу державного майна на території санаторію «Молдова» в Одесі. Майно передавало молдовське міністерство закордонних справ, але за оцінкою консульства. І ціна була нібито заниженою, вважає обвинувачення.

«В лютому 2019 року будівлю консульства передали приватним особам. І консульство, як стверджує обвинувачення, виступило оцінщиком майна. Будівлю оцінили на 360 тисяч доларів менше, аніж ринкова ціна тої нерухомості, яку передали в обмін. За версією обвинувачення, посадові особи консульства ухвалили це рішення під тиском впливових осіб із Молдови», – пояснює Филипенко.

Суди й можливі рейдерські захоплення санаторію «Молдова»

В Україні також відкрито кримінальне провадження і тривають судові справи щодо санаторію «Молдова», пише регіональне антикорупційне видання «Монітор». Кримінальне провадження щодо можливого шахрайського оформлення права власності на майно санаторію «Молдова» представниками компанії ТОВ «Макстгруп» відкрили в жовтні 2018 року. Останнє судове засідання відбулося у квітні 2020 року – поліція клопотала про продовження термінів досудового розслідування на рік.

У самій Республіці Молдова Верховний суд у жовтні 2011 року розірвав договір про продаж санаторію компанії SDY-INVEST GRUP SRL, але, як виявилось за пів року до цього рішення, «SDY» передала санаторій іншій компанії – в лютому 2011 року майно внесли в статутний капітал компанії ТОВ «Санаторій-профілакторій Молдова», а в грудні 2016 року – в статутний капітал ТОВ «Макстгруп».

«У травні 2019 року канцелярія Республіки Молдова звернулася до Господарського суду Одеської області з проханням визнати будови санаторію за нею і повернути назад усі об'єкти нерухомого майна. У грудні 2019 року Господарський суд відмовив у задоволенні позову. Не погодившись із таким рішенням, Державна канцелярія Республіки Молдова подала апеляцію в Південно-західний апеляційний господарський суд. Справу мав розглядати суддя Володимир Беляновський, але він подав заяву на самовідвід. Наступні два судді теж подали заяву на самовідвід. Справа була передана на повторний автоматичний розподіл суддів ще в лютому 2020 року і по сьогоднішній день розгляду апеляційної скарги так і не відбулося. В жовтні 2018 року представники канцелярії Республіки Молдова також подали адміністративний позов із проханням визнати незаконним і скасувати рішення Одеської міськради на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 5 га землі під санаторієм «Молдова». Одеський окружний адміністративний суд в задоволенні позову відмовив. Апеляційна скарга не подавалася», – пишуть автори «Монітору», дослідивши судовий реєстр.

На думку Филипенка, будь-які факти, які будуть встановлені прокуратурою чи іншими правоохоронними структурами щодо шахрайства чи махінацій під час продажу державної власності, можуть бути використані проти політичних опонентів президентки Молдови, представників і прихильників попереднього режиму, олігарха і політика Володимира Плахотнюка, який свого часу був заступником голови молдовського парламенту.

У молдовських ЗМІ також повідомляли про проблеми із санаторієм «Молдова» в Трускавці. На відміну від одеського, землю під ним не віддали під землеустрій в інтересах приватної української компанії, але в серпні 2020 року Державна канцелярія вже вимагала провести аудит на підприємстві. Як повідомляв NewsMaker, причина була в занадто частих проханнях керівництва взяти кредит, за 2019 рік борги закладу зросли на 60%. Головний лікар закладу Валерій Бабелюк тоді заявив про рейдерське захоплення санаторію. Як повідомляли молдовські ЗМІ, на території санаторію працювала приватна компанія, керівник якої був сином головного лікаря.

Базу відпочинку на узбережжі Чорного моря вимагають визнати банкрутом

За словами політичного коментатора з Кишинева Андрія Андрієвського, засідання Ради безпеки Молдови може підштовхнути молдовських правоохоронців, прокуратуру чи спецслужби країни до більш активної роботи для повернення державної власності чи принаймні приведення її управління до ладу. Звісно, це і привернення уваги громадськості, додає він.

«Нарада Ради безпеки при президенті не має безпосередньої юридичної сили, ця Рада – скоріш консультативний орган. Зустріч має більш політичне значення, вона спрямована проти схем, які були ще за часів Плахотнюка. Зокрема зі скандалом із нерухомістю в Одесі був пов'язаний депутат Володимир Андронакі, який колись був із Плахотнюком. Молдавські ЗМІ пишуть, що ще за часів Плахотнюка Андронакі був пов'язаний із не зовсім законними схемами. Був він причетний і до молдовських кар’єрів в Україні», – говорить Андрієвський.

Крім одеського санаторію «Молдова» та будинку представництв біля нього, де зараз розташоване консульство, сусідній державі досі належить санаторій «Сенетатя» та інші бази відпочинку в селі Сергіївка (Одеська область), говорить голова Одеської обласної державної адміністрації Сергій Гриневецький.

«У січні 2020-го в мене була зустріч із президентом Молдови та перше питання, яке вона поставила – це питання власності Молдови. Питання має розглядатись міжурядовою комісією, але політичні кризи в Україні й Молдові ніяк не можуть співпасти. Тільки в них зміниться уряд і починає відпрацьовувати цю проблему, в нас змінюється уряд. І навпаки. Тому не можуть сісти й розв'язати це питання. По деяким об’єктам, в том числі в Сергіївці, була спроба виставити їх на аукціон, але вона нічим не завершилася», – заявив Гриневецький.

У грудні 2020 року Молдова продала на відкритому аукціоні дитячий оздоровчий табір «Автодорожник» у селі Сергіївка і дві бази відпочинку – пансіонат «Чайка» у селі Коблево (Миколаївська область) і туристичну базу Moldova в селі Ясиня (Закарпатська область). Санаторій «Сенетатя», де у 2014–2015 роках жили переселенці з інвалідністю, вимагають визнати банкрутом через борги. Судове засідання з цього приводу призначено на 5 квітня 2021 року. Суд відмовився заарештовувати нерухоме майно санаторію.