Як Зеленський та Санду будуть діяти проти Путіна?

Україна може отримати нового союзника в протистоянні з Росією. Поки це лише припущення, але символічно, що обраний в листопаді президент Молдови свій перший закордонний візит здійснив саме до Києва. Водночас, попередник Маї Санду – Ігор Додон, за період президентства не був в Україні жодного разу. З чим пов'язані такі зміни у зовнішній політиці сусідньої країни, як Київ і Кишинів тепер можуть протистояти російській агресії і чому зміни в Молдові можуть вплинути і на безпеку в Україні?

«Мені дуже приємно перебувати сьогодні в Києві з першим офіційним візитом як президент республіки Молдова», – свій виступ у Києві новообораний президент Молдови розпочала українською. Це було, до слова, не вперше. Ще раніше, в інавгураційній промові Санду заговорила українською, звертаючись до національних меншин Молдови.



Попередник Маї Санду – Ігор Додон, за чотири роки на посаді не зустрічався ані з Порошенком, ані з Зеленським. Політик не приховував своїх проросійських поглядів і ще в 2016 році заявив, що вважає Крим частиною Росії, чим, фактично, закрив собі дорогу до Києва.

«Я рада бути в Києві як президент, щоб відновити дружбу між нашими країнами на найвищому рівні. Останніми роками молдовсько-український діалог на рівні глав держав був практично призупинений. Я підтверджую, що Україна є стратегічним партнером для республіки Молдова»​, – заявила Санду.



На зміні настоїв на найвищому політичному рівні в Молдові наголосив і Володимир Зеленський: «​Ми високо цінуємо, що президент Республіки Молдова підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не боїться називати Крим – українським»​.



Під час зустрічі президентів йшлося про ще один окупований Росією регіон. У 1992 році Молдова, після нетривалого військового протистояння, втратила контроль над Придністров'ям. Тепер це важливе питання безпеки не тільки Кишинева, а й Києва.

«​Це окупована росіянами територія, яка загрожує не тільки Молдові – вона прямо загрожує Україні. Оскільки з території Придністров’я постійно, особливо в 2014 році, якщо ми згадаємо події в Одесі, то якраз російська агентура, російські спецслужби діяли з території Придністров’я. І тут є прямий зв’язок безпеки України з врегулюванням Придністровського конфлікту»​, – зазначає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Після обрання, Санду вже не раз заявляла про необхідність виведення російських військових із території Молдови. У Придністров'ї зараз базується більш як тисяча військовослужбовців з Оперативної групи російських військ. Це залишки армії, яку РФ зобов'язалася вивести ще в 1999 році.

«Росія нічого не зробила для цього і не робить, тому що не хоче цього робити, залишаючи за собою певний вплив в регіоні з військово-політичної точки зору. Вони провели понад 600 заходів, з яких понад 300 – це військові навчання. І це я ще не кажу про так званий силовий блок сепаратистського регіону»​, – наголошує ексзаступник начальника прикордонної поліції Молдови Росіан Васілой.

Ще понад 400 росіян перебувають на території Придністров'я у складі миротворчої місії. Її Санду пропонує перетворити на цивільну під егідою ОБСЄ.



У російському уряді заявили, що на жодні зміни не підуть. Та на думку експертів, потепління у відносинах між Україною і Молдовою все ж може позитивно позначитись на врегулюванні Придністровського конфлікту.

«Коли я кажу про Придністров’я і ми дивимося на карту, то зрозуміло, що будь-які дії Росії в цьому регіоні залежать виключно від України і Молдови. Не може бути ніякого логістичного забезпечення, чи військово-технічного забезпечення контингенту в Придністров’ї без України та Молдови»​, – вважає Самусь.

У 2015 році Україна вже заборонила транзит російських військ у Придністров’я через свою територію. Але які ще інструменти впливу є у Києва і Кишинева? На зустрічі президентів, наприклад, обговорювалася можливість постачання електроенергії з України в Молдову. А це досить чутливе питання для сепаратистів.

«Справа в тому, що Молдова отримує левову частку електроенергії з Придністров’я. А безпосередньо з Молдовської ДРЕС, власником якої є російська «Інтер РАО ЄЕС». Оскільки вона платить грошима – це підтримує фінансово придністровський режим і фактично створює його економічну базу, тому що у Придністров’я є дві статті експорту – це електроенергія і металургія»​, – пояснює завідувач сектору досліджень Південного регіону НІСД Артем Филипенко.

Серед пріоритетів також безпека на українсько-молдовському кордоні. Загальна його протяжність – 1200 кілометрів. З них придністровська ділянка – понад 450 кілометрів. Рішенням тут може стати відкриття нових спільних пунктів пропуску.

«Подібна домовленість існує. Вона була досягнута ще за Петра Порошенка. Відповідно, відкритий перший такий спільний пункт пропуску на придністровській ділянці кордону в Кучурганах. Це викликало негативну реакцію з боку Тирасполя. Бо, фактично, придністровська ділянка охороняється лише з одного боку, тобто, з українського. На протилежному боці там є тільки незаконні збройні формування»​, – каже Филипенко.

Втім, все заплановане може так і залишитися на папері. Справа в тому, що в Молдові парламентська форма правління, і у Маї Санду значно менше повноважень, аніж у Володимира Зеленського. Зараз же більшість в парламенті в опонентів новообраного глави держави. І навіть якщо дострокові вибори проведуть, то відбудеться це не раніше весни 2021-го.

«Санду, зрозуміло, використовує таку наступальну політичну риторику і показує, що вона розпустить парламент за будь-яку ціну, але тамтешні реалії є достатньо складними. У неї на сьогодні не так багато союзників, як вона би хотіла. У мене немає сумнівів, що соратники Маї Санду будуть представлені в парламенті, але я маю неабиякі сумніви, що вони сформують більшість і навіть маю сумніви, що вони зможуть бути провідним гравцем парламентської коаліції в наступному парламентському скликанні»​, – вважає політолог Євген Магда.

Також, додає політолог, не варто забувати, що у кожної з країн свої інтереси, і в України та Молдови вони не завжди збігаються. Так, невдовзі після обрання, Мая Санду заявила, що не проти відвідати з візитом і Москву. Серед іншого, і для обговорення Придністровського конфлікту.

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