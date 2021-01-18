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18 січня 2021, Київ 20:40
Донбас Реалії

Як Зеленський та Санду будуть діяти проти Путіна?

Президент України Володимир Зеленський і президент Молдови Мая Санду. Київ, 12 січня 2021 року

Україна може отримати нового союзника в протистоянні з Росією. Поки це лише припущення, але символічно, що обраний в листопаді президент Молдови свій перший закордонний візит здійснив саме до Києва. Водночас, попередник Маї Санду Ігор Додон, за період президентства не був в Україні жодного разу. З чим пов'язані такі зміни у зовнішній політиці сусідньої країни, як Київ і Кишинів тепер можуть протистояти російській агресії і чому зміни в Молдові можуть вплинути і на безпеку в Україні?

«Мені дуже приємно перебувати сьогодні в Києві з першим офіційним візитом як президент республіки Молдова», – свій виступ у Києві новообораний президент Молдови розпочала українською. Це було, до слова, не вперше. Ще раніше, в інавгураційній промові Санду заговорила українською, звертаючись до національних меншин Молдови.

Попередник Маї Санду Ігор Додон, за чотири роки на посаді не зустрічався ані з Порошенком, ані з Зеленським. Політик не приховував своїх проросійських поглядів і ще в 2016 році заявив, що вважає Крим частиною Росії, чим, фактично, закрив собі дорогу до Києва.

Військові армії Молдови на параді з нагоди Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2017 року
Військові армії Молдови на параді з нагоди Дня Незалежності України. Київ, 24 серпня 2017 року

«Я рада бути в Києві як президент, щоб відновити дружбу між нашими країнами на найвищому рівні. Останніми роками молдовсько-український діалог на рівні глав держав був практично призупинений. Я підтверджую, що Україна є стратегічним партнером для республіки Молдова»​, – заявила Санду.

На зміні настоїв на найвищому політичному рівні в Молдові наголосив і Володимир Зеленський: «​Ми високо цінуємо, що президент Республіки Молдова підтримує суверенітет та територіальну цілісність України та не боїться називати Крим – українським»​.

Під час зустрічі президентів йшлося про ще один окупований Росією регіон. У 1992 році Молдова, після нетривалого військового протистояння, втратила контроль над Придністров'ям. Тепер це важливе питання безпеки не тільки Кишинева, а й Києва.

Під час бойових дій на вулицях молдовського міста Бендери, 29 червня 1992 року
Під час бойових дій на вулицях молдовського міста Бендери, 29 червня 1992 року

«​Це окупована росіянами територія, яка загрожує не тільки Молдові – вона прямо загрожує Україні. Оскільки з території Придністров’я постійно, особливо в 2014 році, якщо ми згадаємо події в Одесі, то якраз російська агентура, російські спецслужби діяли з території Придністров’я. І тут є прямий зв’язок безпеки України з врегулюванням Придністровського конфлікту»​, – зазначає заступник директора Центру дослідження армії, конверсії та роззброєння Михайло Самусь.

Після обрання, Санду вже не раз заявляла про необхідність виведення російських військових із території Молдови. У Придністров'ї зараз базується більш як тисяча військовослужбовців з Оперативної групи російських військ. Це залишки армії, яку РФ зобов'язалася вивести ще в 1999 році.

Пост російських миротворців на території Придністров'я, 2012 рік
Пост російських миротворців на території Придністров'я, 2012 рік

«Росія нічого не зробила для цього і не робить, тому що не хоче цього робити, залишаючи за собою певний вплив в регіоні з військово-політичної точки зору. Вони провели понад 600 заходів, з яких понад 300 – це військові навчання. І це я ще не кажу про так званий силовий блок сепаратистського регіону»​, – наголошує ексзаступник начальника прикордонної поліції Молдови Росіан Васілой.

Ще понад 400 росіян перебувають на території Придністров'я у складі миротворчої місії. Її Санду пропонує перетворити на цивільну під егідою ОБСЄ.

У російському уряді заявили, що на жодні зміни не підуть. Та на думку експертів, потепління у відносинах між Україною і Молдовою все ж може позитивно позначитись на врегулюванні Придністровського конфлікту.

«Коли я кажу про Придністров’я і ми дивимося на карту, то зрозуміло, що будь-які дії Росії в цьому регіоні залежать виключно від України і Молдови. Не може бути ніякого логістичного забезпечення, чи військово-технічного забезпечення контингенту в Придністров’ї без України та Молдови»​, – вважає Самусь.

Протяжність кордону між Україною та Молдовою складає 1222 кілометрів. Із них 452 – придністровська ділянка
Протяжність кордону між Україною та Молдовою складає 1222 кілометрів. Із них 452 – придністровська ділянка

У 2015 році Україна вже заборонила транзит російських військ у Придністров’я через свою територію. Але які ще інструменти впливу є у Києва і Кишинева? На зустрічі президентів, наприклад, обговорювалася можливість постачання електроенергії з України в Молдову. А це досить чутливе питання для сепаратистів.

«Справа в тому, що Молдова отримує левову частку електроенергії з Придністров’я. А безпосередньо з Молдовської ДРЕС, власником якої є російська «Інтер РАО ЄЕС». Оскільки вона платить грошима – це підтримує фінансово придністровський режим і фактично створює його економічну базу, тому що у Придністров’я є дві статті експорту – це електроенергія і металургія»​, – пояснює завідувач сектору досліджень Південного регіону НІСД Артем Филипенко.

Серед пріоритетів також безпека на українсько-молдовському кордоні. Загальна його протяжність – 1200 кілометрів. З них придністровська ділянка – понад 450 кілометрів. Рішенням тут може стати відкриття нових спільних пунктів пропуску.

Пропускний пункт Кучурган на кордоні з Молдовою
Пропускний пункт Кучурган на кордоні з Молдовою

«Подібна домовленість існує. Вона була досягнута ще за Петра Порошенка. Відповідно, відкритий перший такий спільний пункт пропуску на придністровській ділянці кордону в Кучурганах. Це викликало негативну реакцію з боку Тирасполя. Бо, фактично, придністровська ділянка охороняється лише з одного боку, тобто, з українського. На протилежному боці там є тільки незаконні збройні формування»​, – каже Филипенко.

Втім, все заплановане може так і залишитися на папері. Справа в тому, що в Молдові парламентська форма правління, і у Маї Санду значно менше повноважень, аніж у Володимира Зеленського. Зараз же більшість в парламенті в опонентів новообраного глави держави. І навіть якщо дострокові вибори проведуть, то відбудеться це не раніше весни 2021-го.

Сесія молдовського парламенту, листопад 2019 року
Сесія молдовського парламенту, листопад 2019 року

«Санду, зрозуміло, використовує таку наступальну політичну риторику і показує, що вона розпустить парламент за будь-яку ціну, але тамтешні реалії є достатньо складними. У неї на сьогодні не так багато союзників, як вона би хотіла. У мене немає сумнівів, що соратники Маї Санду будуть представлені в парламенті, але я маю неабиякі сумніви, що вони сформують більшість і навіть маю сумніви, що вони зможуть бути провідним гравцем парламентської коаліції в наступному парламентському скликанні»​, – вважає політолог Євген Магда.

Також, додає політолог, не варто забувати, що у кожної з країн свої інтереси, і в України та Молдови вони не завжди збігаються. Так, невдовзі після обрання, Мая Санду заявила, що не проти відвідати з візитом і Москву. Серед іншого, і для обговорення Придністровського конфлікту.

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