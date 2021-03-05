Молдова стала першою країною, яка отримала вакцину за програмою COVAX

Молдова стала першою європейською країною, що отримала вакцину від COVID-19 в рамках програми COVAX. Про це повідомила президентка Молдови Майя Санду.

За її словами, учора в країну прибули перші 14 400 доз вакцини. Санду не уточнила, про вакцину якого виробника йдеться.

Санду подякувала країнам ЄС, США, Великій Британії, Канаді та Японії, ВООЗ та ЮНІСЕФ за виявлену солідарність.

4 березня ВООЗ заявила, що за програмою COVAX Молдова отримає достатньо доз вакцини, щоб охопити близько 1,7 мільйона людей – приблизно половина населення країни.

Минулого тижня Румунія пожертвувала Молдові 21 600 доз вакцини AstraZeneca, що дозволило одній з найбідніших країн Європи почати кампанію вакцинації.

У грудні президент Румунії Клаус Йоханніса пообіцяв Молдові 200 000 доз вакцини з квоти, виділеної Європейським союзом.

Від початку пандемії у Молдові зареєстровали понад 191 000 випадків зараження коронавірусом і понад 4 000 померлих.