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04 березня 2021, Київ 14:36
Новини | Коронавірус

Шмигаль: бачимо можливість провакцинувати від 20 до 22 млн українців у 2021-2022 роках

Шмигаль: цього року очікуємо порядку 10 мільйонів людей, які вакцинуються в Україні

Уряд бачить можливість провакцинувати від 20 до 22 мільйонів українців у 2021-2022 роках, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого звіту.

«Ми бачимо можливість провакцинувати від 20 до 22 мільйонів українців. Це 2021-2022 роки. Цього року, відповідно, очікуємо порядку 10 мільйонів людей, які вакцинуються в Україні», – сказав Шмигаль.

За його словами, до кінця березня до України має надійти 117 тисяч доз вакцини Pfizer та ще 500 тисяч доз AstraZeneca в межах глобальної програми COVAX. Ще 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca має надійти за контрактом від індійського Serum Institute.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.

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