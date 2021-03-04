Шмигаль: бачимо можливість провакцинувати від 20 до 22 млн українців у 2021-2022 роках

Уряд бачить можливість провакцинувати від 20 до 22 мільйонів українців у 2021-2022 роках, заявив прем’єр-міністр України Денис Шмигаль під час свого звіту.

«Ми бачимо можливість провакцинувати від 20 до 22 мільйонів українців. Це 2021-2022 роки. Цього року, відповідно, очікуємо порядку 10 мільйонів людей, які вакцинуються в Україні», – сказав Шмигаль.

За його словами, до кінця березня до України має надійти 117 тисяч доз вакцини Pfizer та ще 500 тисяч доз AstraZeneca в межах глобальної програми COVAX. Ще 1,5 мільйона доз вакцини AstraZeneca має надійти за контрактом від індійського Serum Institute.

24 лютого в Україні розпочалася планова вакцинація від коронавірусної інфекції. Щеплення почали робити лікарям та військовим.