Прокуратура Молдови перевіряє відео з Чаусом

Прокуратура по боротьбі з організованою злочинністю і з особливих справ Молдови заявляє, що проводить перевірку відео зі зниклим українським екссуддею Миколою Чаусом.

У прокуратурі також повідомили, що розслідування кримінальної справи за фактом викрадення колишнього судді «йде повним ходом», і двоє фігурантів справи перебувають під арештом.

Нова інформація буде розглядатися «після того, як стануть доступні дані, що становитимуть значний інтерес для громадськості», цитують заяву відомства молдовські ЗМІ.

Напередодні в телеграм-каналі ChausUA з’явилося відео зі зверненням Чауса, який заявляє, що перебуває у безпеці, і каже, що його викрадення відбулося не тепер, а в 2016 році, коли його змусили залишитися в Молдові.

За словами Чауса, найближчим часом він з’явиться в Україні і дасть відповіді на всі питання. Де саме він перебуває – екссуддя не уточнює.

Коли було записане відео – невідомо, встановити його справжність наразі неможливо.

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. З того часу він намагався добитися права на притулок в Молдові, аж доки його не викрали.