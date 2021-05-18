Ситуація з Чаусом не повинна бути використана Росією – Кулеба про оприлюднене відео з екссуддею

Україна і Молдова одностайні у тому, що ситуація довкола зниклого екссудді Миколи Чауса не повинна бути використана третьою стороною, зокрема Росією. Про це на онлайн-брифінгу у вівторок заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба, який напередодні мав зустріч із своїм молдовським колегою Ауреліу Чокоєм.

«Ми вчора з молдовським колегою абсолютно були одностайні в тому, що ситуація з суддею Чаусом у жодному разі не повинна бути використана третьою стороною, а саме Російською Федерацією, для того, щоб розсварити Україну та Молдову і створити напругу у наших відносинах. І саме на цьому, на позитивній динаміці українсько-молдовських відносин, і на протидії гібридним атакам на ці відносини з боку Росії ми будемо зосереджені», – сказав міністр, коментуючи запитання про оприлюднене «відео з Чаусом».

Кулеба назвав відеозапис «нововиявленою обставиною», яка потребує додаткового аналізу і «змінює картинку того, про що останні тижні активно писали насамперед молдовські, і значною мірою проросійські ЗМІ, нав’язуючи трохи іншу картину реальності громадській думці», додав міністр.

17 травня у Телеграм-каналі з’явилося відео, зняте на телефон, на ньому чоловік сидить у кріслі і називає себе Миколою Чаусом.

«Як бачите, я живий-здоровий і все у мене добре. Наразі я перебуваю в цілковитій безпеці і гарно почуваюся. Окрім того, усі мої кінцівки на місці і щелепа без видимих пошкоджень», – йдеться у відео.

Чоловік каже, що не може назвати своє місце перебування, проте хоче попросити вибачення у дружини Світлани та дітей, але «так треба було». Він називає своє зникнення з Кишинева 3 квітня «нібито викраденням».

«Що стосується викрадення, хочу сказати, воно дійсно було. Але не зараз, а в 2016 році. З того часу мене постійно залякували розправою, змушуючи постійно перебувати в Молдові. Люди, дотичні до цього, боялись і бояться, що я повернусь і почну говорити. Дякую друзям, що допомогли мені уникнути тюрми і вірної смерті», – каже він.

Чоловік додав, що планує з’явитись в Україні найближчим часом, і відповісти на всі питання, зокрема правоохоронців.

Коли було записане відео – невідомо, встановити його справжність наразі неможливо.

Радіо Свобода звернулась до СБУ за коментарем, відповіді не отримано.

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. З того часу він намагався добитися права на притулок в Молдові, аж доки його не викрали.