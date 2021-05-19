СБУ ще вивчає «відео з Чаусом» в рамках відкритого кримінального провадження

У Службі безпеки України повідомили Радіо Свобода, що вивчення відеозапису зі зниклим українським екссуддею Миколою Чаусом, триває.

«Ми відкрили кримінальне провадження і вивчаємо та аналізуємо усі матеріали, які можуть виступити елементами доказової бази», – сказав речник відомства Артем Дехтяренко.

У відомстві запевняють, що оприлюднять висновки, коли роботу буде завершено.

17 травня у телеграм-каналі ChausUA з’явилося відео зі зверненням Чауса, який заявляє, що перебуває у безпеці, і каже, що його викрадення відбулося не тепер, а в 2016 році, коли його змусили залишитися в Молдові.

«Як бачите, я живий-здоровий і все у мене добре. Наразі я перебуваю в цілковитій безпеці і гарно почуваюся. Окрім того, усі мої кінцівки на місці і щелепа без видимих пошкоджень», – йдеться у відео.

За словами Чауса, найближчим часом він з’явиться в Україні і дасть відповіді на всі питання. Де саме він перебуває – екссуддя не уточнює.

«Що стосується викрадення, хочу сказати, воно дійсно було. Але не зараз, а в 2016 році. З того часу мене постійно залякували розправою, змушуючи постійно перебувати в Молдові. Люди, дотичні до цього, боялись і бояться, що я повернусь і почну говорити. Дякую друзям, що допомогли мені уникнути тюрми і вірної смерті», – каже він.

Коли було записане відео – невідомо, встановити його справжність наразі неможливо.

Колишнього суддю Миколу Часа викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просив притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у Міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна не причетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.