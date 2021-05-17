«Чауса треба буде все ж показати, бо інакше все буде просто смішно» – Юрій Бутусов

Микола Чаус, якого називають екссуддею, й котрий «ховав хабарі у скляних банках, закопаних у землю на власному подвір’ї», знову з'явився в інформаційному полі. Цього разу не як «екссуддя, якого викрали з території Молдови невідомі особи», чи як «суддя-втікач», а як суддя-викривач. Анонсуючи свій телеграм-канал у понеділок вранці, він повідомив, що «готовий надати правоохоронним органам всю інформацію про людей, які викрали і утримували» його з 2016 року». Стверджуючи, що це «дуже (!) впливові люди», він пояснює, що «змушений вимагати від наших правоохоронних органів гарантій безпеки». В ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода ситуацію прокоментував головний редактор порталу «Цензор.нет» Юрій Бутусов, який уважно відстежує цю справу.

«Як бачите, мій канал відкритий для зворотного зв’язку, і в тому числі для обміну інформацією по фігурантах мого викрадення в 2016 році», – каже екссуддя Микола Чаус у відеозверненні на телеграм-каналі, додавши, що планує «з’явитися в Україні найближчим часом і відповісти на всі запитання, зокрема правоохоронців».

Коли було записане відео – невідомо, встановити його справжність наразі неможливо.

Радіо Свобода звернулося до СБУ за коментарем. Поки що відповіді немає.

Прокуратура з боротьби з організованою злочинністю і з особливих справ Молдови заявляє, що проводить перевірку цього відео зі зниклим українським екссуддею Чаусом.

У прокуратурі також повідомили, що розслідування кримінальної справи за фактом викрадення колишнього судді «йде повним ходом», і двоє фігурантів справи перебувають під арештом.

Нова інформація буде розглядатися «після того, як стануть доступні дані, що становитимуть значний інтерес для громадськості», цитують заяву відомства молдовські ЗМІ.

Дружина зниклого екссудді Миколи Чауса Світлана Чаус, коментуючи для Радіо Свобода відео, каже, що впізнала свого чоловіка.

«Впізнала (на відео – ред.), слава богу, що живий, але на себе не схожий. Інформація дуже сумнівна, тому що виходить, що він по своїй волі знаходився в ізоляції від своєї сім’ї та адвокатів», – розповіла Світлана.

Дружина Чауса додала, що за час зникнення її чоловік не надавав їй ніякої інформації.

Чому відео з'явилося саме зараз? І де сам Чаус?

Головний редактор порталу «Цензор.нет» Юрій Бутусов, який уважно стежить за розвитком справи, написав у понеділок на своїй сторінці у фейсбуці, що розмовляв зі своїми джерелами в НАБУ і їм не відомо, хто і де зараз утримує Чауса.

«НАБУ вважає, що після викрадення і утримування Чауса в якомусь невідомому місці, Чаус, як досвідчений суддя, в будь-який момент зможе заявити про тиск і незаконні методи проти нього, і розвалити будь-яке звинувачення. НАБУ не приховує свого невдоволення діями викрадачів, які завдали великої шкоди судовому процесу. Даними про місцезнаходження Чауса зараз у НАБУ не володіють», – зазначив він.

Радіо Свобода запитало Юрія Бутусова, хто ж, спираючись на інформацію, якою він володіє, міг виставити це відео і хто утримує суддю Чауса?

«У нас зараз єдині офіційні дані – це заяви поліції Молдови, що Чаус вивезений на машині військового аташе України в Молдові. Крім цієї інформації ніякої іншої поки що немає, – каже Бутусов в інтерв’ю Радіо Свобода. Однак, за його словами, – якщо є версія молдовської сторони, то Україна відкинула загалом таку можливість, але конкретних фактів не заперечує і пояснень не дає. Тобто якщо версія молдовська має під собою підстави, то десь він [Чаус] має перебувати в Україні серед осіб, які пов’язані з воєнною розвідкою».

– Але у своїй статті на сайті «Цензор.нет» ви пишете, що до цього має стосунок Офіс президента.

Це питання – це зараз найбільший конфлікт у стосунках між Україною і Молдовою

– Ну звичайно, сама по собі воєнна розвідка не буде займатися, скажімо, переправленням до України людини, яка насправді причетна не до воєнних справ, а до кримінального правопорушення і кримінальної справи, яку розслідує Національне антикорупційне бюро. Звичайно, що це жодним чином не пов’язане з воєнними діями, а крім того – Молдова для нас дружня країна, в нас дружні стосунки, і звичайно, що без команди з Офісу військові цим просто не займалися б. Це тільки має бути політичний рівень. Ось ви собі уявіть, що Молдова представляє відео, що воєнний аташе України вивозить на власній машині Чауса. Звісно, це вже воєнно-дипломатичні речі, і це не може бути без санкцій найвищого керівництва.

Розслідування щодо обставин цього викрадення екссудді Чауса опублікувало на своєму сайті на початку квітня видання «Слідство.Інфо» у співпраці з RISE Moldova:

На запитання Радіо Свобода, чому влада України не хоче допомогти Молдові, дружній країні, розслідувати цю справу, Юрій Бутусов відповів:

– Очевидно чому: тому, що насправді, судячи з усього, українська влада дійсно причетна до цих подій, тому що ж тут допомагати? Думають, як знайти рішення, яке б дозволило зняти напругу в стосунках.

– Як ви гадаєте, чому це відео з’явилося саме того дня, коли Україна, Молдова і Грузія створили «асоційоіване тріо»? Чи має це якийсь стосунок до дати?

– Тому що сьогодні в Україну прибув виконувач обов’язів прем’єр-міністра Молдови, і це питання – це зараз найбільший конфлікт у стосунках між Україною і Молдовою. Звичайно, що треба було продемонструвати якийсь рух у цій справі, продемонструвати, що насправді ця справа інтереси Молдови не зачіпає. І ось таким чином виступив сам Чаус і сказав: «Вибачте, мене ніхто не викрадав, ваші закони не порушені». Єдине, що все ж не сказано, де він це зробив, де перебуває, тобто якесь відео з’явилося, і все. Звичайно, це ніяк не знімає напругу у відносинах.

– Тож це відео нічого не продемонструвало такого, що могло би?

Ось ви собі уявіть, що Молдова представляє відео, що воєнний аташе України вивозить на власній машині Чауса. Звісно, це вже воєнно-дипломатичні речі

– Відео не може нічого продемонструвати. Зникла людина. За заявою поліції Молдови, вона викрадена. Поліція Молдови у цій справі затримала двох осіб. І молдовський суд прийняв аргументи поліції, і вони взяті під варту. Тож що можна змінити? Треба показати, що не просто десь звідкись відео чи фото з’явилося, а що Чаус з’явився до інших правоохоронних органів і дає свідчення. Але вони мають його [Чауса] пред’явити, його ж немає!

– ​А як, на вашу думку, це буде розвиватися далі? Чим це може закінчитися?

– Тим і закінчиться, що його треба буде все ж показати, бо інакше все буде просто смішно. Вони розвалюють насправді справу. Саме тим, що замість нормальної процедури екстрадиції і судового процесу вони зробили ось цей цирк. Насправді фактично полегшують захист і самому Чаусу, і тим, щодо кого він має давати свідчення. Бо свідчення за українським законодавством у суді визнаються тільки ті, які здобуті законним шляхом. Навіть дивно це пояснювати, але це ж альфа і омега судового процесу, кримінального провадження. Якщо десь продемонструвати, що людина викрадена і вона невідомо де перебуває, то чого будуть варті у суді його свідчення? Це ж очевидні речі.

– ​Тобто мова йде про дилетантство виконавців?

– Абсолютно, так. Це абсолютно непродумані речі, – підсумував в ексклюзивному інтерв’ю для Радіо Свобода Юрій Бутусов.

Колишнього суддю Миколу Чауса викрали 3 квітня в столиці Молдови Кишиневі, де він просить притулку. Його адвокат розповів, що група невідомих озброєних чоловіків схопили екссуддю в центрі міста. Згодом у Міністерстві внутрішніх справ Молдови дійшли висновку, що Чауса викрали іноземні громадяни, які виїхали в Україну.

7 квітня міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що Україна непричетна до зникнення Чауса, і запропонував Молдові створити спільну робочу групу.

15 березня 2021 року стало відомо, що Молдова остаточно відмовила Чаусу в політичному притулку. Чаус перебував на той момент у міжнародному розшуку.

Екссуддя опинився в Молдові через справу, порушену щодо нього в Україні. 9 серпня 2016 року у НАБУ повідомили, що викрили суддю Дніпровського районного суду Києва Миколу Чауса в одержанні неправомірної вигоди в розмірі 150 тисяч доларів. За повідомленням, ці кошти виявили у двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у дворі власного приватного домоволодіння.

Верховна Рада 6 вересня 2016 року підтримала подання ГПУ про надання згоди на затримання та арешт (взяття під варту) судді. З 11 листопада 2016 року Микола Чаус перебував у міжнародному розшуку за лінією Інтерполу з метою арешту й подальшої екстрадиції в Україну.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати видачі його Україні для проведення досудового розслідування відповідно до законодавства. З того часу він намагався добитися права на притулок в Молдові, аж доки його не викрали.

Вище керівництво Молдови різко відреагувало на зникнення українського судді-шукача притулку.

Так, президентка Молдови Майя Санду звернулася до правоохоронців через зникнення колишнього українського судді Миколи Чауса, якого українська влада звинувачує в корупції.

Вона вважає недопустимим зникнення людини на території Молдови. Президентка заявила, що Чаус оголошений зниклим безвісти, його вивезли у невідомому напрямку.

«Я закликаю до негайних дій керівництво Міністерства внутрішніх справ, головної установи, яка відповідальна за забезпечення безпеки громадян, та Служби розвідки та безпеки для роз’яснення цього тривожного зникнення іноземного громадянина на території Республіки Молдова», – зазначила Санду у фейсбуці на початку квітня.

Суддя Дніпровського суду Києва Микола Чаус неодноразово фігурував у скандалах.

Зокрема, він ухвалював рішення щодо активістів Автомайдану, забираючи права у людей, які брали участь в акціях протесту проти Віктора Януковича.

Суддя Чаус оминув люстрацію, хоча підпадав під неї. Спеціальна комісія довела, що він порушив присягу, проте Вища рада правосуддя у 2016 році відмовилася звільняти його.

9 серпня 2016 року детективи НАБУ та прокурори САП викрили суддю Миколу Чауса в отриманні хабаря у розмірі 150 тисяч доларів. Гроші були заховані в двох скляних банках, одну з яких суддя особисто закопував у своєму дворі.

У вересні 2016 року Верховна Рада підтримала подання Генеральної прокуратури про надання згоди на затримання та арешт судді. Однак Чаус зник із України. З 11 листопада 2016 року суддя перебував у міжнародному розшуку.

1 березня 2017 року Чауса затримали в Молдові. Одразу після цього Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявила про наміри вимагати передачі його Україні для проведення досудового розслідування.

У жовтні 2017 року Вища рада правосуддя тимчасово відсторонила Чауса з посади, а 28 листопада 2017 року звільнила його з посади судді.