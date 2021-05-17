Україна, Грузія та Молдова заснували «асоційоване тріо» для об’єднання зусиль з євроінтеграції – Кулеба

Україна, Грузія та Молдова підписали тристоронній меморандум про започаткування посиленої співпраці з питань європейської інтеграції «Асоційоване тріо», повідомив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

«Асоційоване тріо – це наше повідомлення про те, що немає альтернативи європейській інтеграції для наших трьох країн-партнерів і немає альтернативи також і для Європи, тому що вони мають сприймати наші три країни як серйозний проєкт із забезпечення миру і процвітання в Європі», – сказав Кулеба.

Він зауважив, що Україна, Грузія, Молдова мають статус асоційованих партнерів та підписали Угоду про асоціацію з ЄС.

«Ми, звісно, хотіли б стати членами ЄС у майбутньому. Ми сьогодні погодилися формалізувати цей статус і разом продовжувати рухатися шляхом до європейської інтеграції», – додав він.

Формат «асоційованого тріо», пояснив Кулеба, передбачає структуризацію консультацій щодо європейської інтеграції між МЗС трьох країн, залучення до діалогу з європейськими інституціями та членами ЄС, а також координовану позицію країн у рамках «Східного партнерства».

Як повідомлялося раніше, сьогодні зі спільним візитом в Україні перебувають в.о. прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой та віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані. Вони прибули до Києва на запрошення української сторони, щоб, серед іншого, обговорити підготовку до чергового саміту «Східного партнерства», що має відбутися у другій половині року.