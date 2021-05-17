Євроінтеграція і «Східне партнерство»: голови дипломатії Молдови та Грузії прибувають з візитом до України

Виконувач обов’язків прем’єр-міністра, міністр закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ауреліу Чокой та віцепрем’єр-міністр, міністр закордонних справ Грузії Давід Залкаліані 17 травня відвідають Україну зі спільним робочим візитом, повідомляє пресслужба українського МЗС.

«Глави української, грузинської та молдовської дипломатії проведуть переговори, ключовими темами яких стануть європейська інтеграція трьох держав, пріоритети розвитку «Східного партнерства» ЄС та підготовка до його саміту цьогоріч, спільні зусилля зі зміцнення регіональної безпеки», – йдеться в повідомленні.

Повідомляється, що очільники МЗС двох країн прибувають на запрошення голови зовнішньополітичного відомства України Дмитра Кулеби.

Черговий саміт «Східного партнерства» має відбутися у другій половині року.