Президенти України та Латвії підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України

Президент України Володимир Зеленський та президент Латвії Егілс Левітс підписали спільну Декларацію про європейську перспективу України, повідомив Офіс президента України. Документ підписали під час відеоконференції.

У декларації лідери вітають значний прогрес, досягнутий у впровадженні Угоди про асоціацію між Україною та ЄС, підтримують необхідність її оновлення, погоджуються з необхідністю стратегічного перегляду ініціативи «Східне партнерство» та висловлюють наміри посилити спільні зусилля з підтримки інтеграції України до Європейського союзу.

Президенти також відзначили намір України подати заявку на членство в ЄС у майбутньому й погодилися, що Латвійська Республіка підтримає Україну.

Латвія стала третьою державою, з якою Україна підписала таку Декларацію. З Литвою та Польщею відповідні декларації були укладені в березні та травні цього року.