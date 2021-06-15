Зеленський ветував закон, що послаблює відповідальність за недостовірне декларування

Президент Володимир Зеленський повернув до Верховної Ради зі своїми пропозиціями закон «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування» (законопроект № 4651), який парламент ухвалив 3 червня.

Як вказує сайт ОПУ, хоча президент ініціював цей проєкт закону, але депутати внесли зміни в порядок декларування, за якими «декларанта можна притягнути до кримінальної відповідальності лише за недостовірне декларування об’єктів, про які йому надали відомості члени родини».

«Це дає законодавчу лазівку недобросовісним декларантам для того, щоб не зазначати у своїх деклараціях рухоме та нерухоме майно, яким володіють чи користуються їхні родичі, пояснюючи це тим, що члени їхньої сім’ї нібито не надали їм відповідної інформації про це майно. Враховуючи це, президент України повернув закон до парламенту», – пояснили в ОПУ.

Раніше в Офісі президента попереджали, що Володимир Зеленський скористається правом вето щодо закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

3 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за недостовірні дані в деклараціях.

Відповідно до документа, встановлено кримінальну відповідальність (до двох років позбавлення волі) за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації. При цьому Верховна Рада схвалила правку №50 депутата від «Слуги народу» Ігоря Фріса, яка уточнює, які саме дані про майно родичів підлягають декларуванню.

Правку вже розкритикував, зокрема, голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін, заявивши, що вона унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів декларантів. Крім того, ця правка передбачає, що декларувати посадовці матимуть лише те майно родичів, про які самі родичі їх поінформували. Шабунін висловив сподівання, що Зеленський ветує закон.