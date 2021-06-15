«Економіка без олігархів» – Зеленський виступить на форумі щодо деолігархізації

Президент України Володимир Зеленський у вівторок візьме участь у роботі всеукраїнського форуму «Україна 30. Економіка без олігархів», повідомила прес-служба глави держави.

Повідомляється, що Зеленський відкриє другий день форуму.

«Серед головних тем заходу – економічна стратегія до 2030 року, деолігархізація та подолання корупції в Україні, приватизація державних активів», – йдеться в повідомленні.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував законопроєкт, завдяки якому хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Згідно із ним, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті, має значний вплив на засоби масової інформації, володіє активами в розмірі понад мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб, є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.

Владна фракція «Слуга народу» готує ще щонайменше сім законопроєктів щодо олігархів, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. Зокрема, йдеться про антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, сказала вона.

4 червня Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.