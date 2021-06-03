Рада ухвалила закон про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях

Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб'єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування».

За це рішення проголосували 307 народних депутатів.

«Законом внесено зміни до примітки до статті 1726 «Порушення вимог фінансового контролю» Кодексу України про адміністративні правопорушення та примітки до статті 3662 «Декларування недостовірної інформації» Кримінального кодексу, якими уточнено суб’єктів відповідних правопорушень, зокрема, до них віднесено службових осіб, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, а також суб'єктів декларування, які займають посади, пов’язані з високим рівнем корупційних ризиків, відповідно до статті 513 Закону України «Про запобігання корупції», – повідомили в пресслужбі парламенту.

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Відповідно до документа, встановлено кримінальну відповідальність (до двох років позбавлення волі) за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

При цьому Верховна Рада схвалила правку №50 депутата від «Слуги народу» Ігоря Фріса, яка уточнює, які саме відомості про майно родичів підлягають декларуванню.

Правку вже розкритикував, зокрема, голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін, заявивши, що вона унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів декларантів.

Крім того, ця правка передбачає, що декларувати посадовці матимуть лише те майно родичів, про які самі родичі їх поінформували. Шабунін висловив надію, що Зеленський ветує закон.

Парламент 15 квітня підтримав у першому читанні законопроєкт №4651, який передбачає відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

15 грудня 2020 року Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції».

Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.