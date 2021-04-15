Верховна Рада в першому читанні підтримала позбавлення волі за недостовірне декларування

Парламент 15 квітня підтримав у першому читанні законопроєкт №4651, який передбачає відновлення кримінальної відповідальності за недостовірне декларування.

«За» проголосували 283 народних депутати від різних фракцій, проти висловився один – представник «Опозиційної платформи – За життя» Василь Німченко (решта його колег по фракції були відсутні). Восьмеро представників «Слуги народу», «Батьківщини», депутатських груп «За майбутнє» та «Довіра» утрималися.

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Згідно з документом, за умисне декларування недостовірної інформації, окрім зменшення мінімальної для покарання суми незадекларованого майна та збільшення штрафу, передбачено обмеження або й позбавлення волі на термін до двох років.

Президент Володимир Зеленський 27 січня вніс до Верховної Ради проєкт закону №4651, який передбачає повернення покарання у вигляді обмеження або ж позбавлення волі за недостовірне декларування та неподання декларації.

15 грудня 2020 року Верховна Рада відновила повноцінну роботу Національного агентства з питань запобігання корупції (НАЗК), ухваливши внесення змін до закону «Про запобігання корупції».

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Перед тим у НАЗК скаржились, що робота відомства була призупинена через рішення КСУ від 27 жовтня, яким суд визнав неконституційною статтю 366-1 Кримінального кодексу, що передбачає покарання за декларування недостовірної інформації. Так само суд скасував низку положень закону «Про запобігання корупції», в тому числі деякі повноваження Національного агентства з питань запобігання корупції.

Рішення КСУ критично сприйняли на Заході, заявивши, що воно ставить під сумнів низку міжнародних зобов’язань України.