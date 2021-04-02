Спроба за хабар закрити справу Злочевського – НАБУ і САП передали до суду обвинувальний акт

Прокурори Спеціалізованої антикорупційної прокуратури передали до суду складений детективами НАБУ обвинувальний акт стосовно осіб, які намагалися передати неправомірну вигоду у розмірі 5 мільйонів доларів США керівництву антикорупційних органів за закриття кримінального провадження за підозрою ексміністра екології. Як нагадує сайт НАБУ 2 квітня, в тій справі йдеться про ймовірну причетність колишнього урядовця до заволодіння коштами стабілізаційного кредиту Національного банку, виданого ПАТ «Реал банк».

«Серед обвинувачених:

перший заступник начальника ГУ ДПС у м.Києві – ч.5 ст. 27 ч.4 ст. 369 КК України («пособництво у наданні службовій особі, яка займає особливо відповідальне становище, неправомірної вигоди за вчинення нею в інтересах третьої особи дії з використанням наданої їй влади, за попередньою змовою групою осіб»);

один із керівників групи компаній, афілійованої з колишнім міністром екології та природних ресурсів часів президента Януковича — ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України;

колишній керівник одного з департаментів ДФС України — ч.5 ст.27, ч.4 ст.369 КК України», – ідеться в повідомленні.

Наприкінці грудня 2020 року Національне антикорупційне бюро України вирішило розсекретити й опублікувати фрагменти перемовин учасників «справи найбільшого в історії антикорупційних органів хабаря».

За даними слідства, влітку 2020 року ексміністр екології з іншими особами намагалися підкупити за 5 млн доларів США керівників НАБУ та САП, аби ті закрили кримінальне провадження за підозрою у заволодінні та подальшій легалізації коштів, виділених Нацбанком як рефінансування приватному «Реал-Банку».

12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання хабаря керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові. Усього затримали трьох осіб. За повідомленнями антикорупційних органів, хабаря давали за закриття справи щодо власника компанії «Бурісма», екчиновника Миколи Злочевського, який нині перебуває у розшуку.

13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГП заявили про проведення службового розслідування.

У компанії «Бурісма» раніше запевниили, що Микола Злочевський не причетний до справи з пропозицією хабаря керівникам антикорупційних органів.