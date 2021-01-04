Антикорупційний суд вирішив не зменшувати заставу фігурантці «справи Злочевського»

Вищий антикорупційний суд України вирішив не зменшувати заставу колишній керівниці організаційно-розподільного департаменту Державної фіскальної служби, яка є фігуранткою справи про спробу дати хабар керівникам Спеціалізованої антикорупційної прокуратури та Національного антикорупційного бюро України.

Захист просив зменшити фігурантці заставу з 120 024 200 гривень до 41 329 890.

Ухвала набирає законної сили з моменту проголошення і оскарженню не підлягає. Повний текст ухвали буде оголошений 6 січня 2021 року о 14:30.

Дії підозрюваної кваліфікували за частиною 4 статті 369 КК України (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

12 червня детективи НАБУ задокументували факт надання хабаря керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові. Усього затримали трьох осіб.

За повідомленнями антикорупційних органів, хабаря давали за закриття справи щодо власника компанії «Бурісма», екчиновника Миколи Злочевського, який нині перебуває у розшуку.

13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГП заявили про проведення службового розслідування.

У компанії «Бурісма» раніше запевниили, що Микола Злочевський не причетний до справи з пропозицією хабаря керівникам антикорупційних органів.