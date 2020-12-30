Печерський суд зобов’язав генпрокурорку забрати справу про спробу дачі хабара у НАБУ і САП

Печерський суд Києва зобов’язав генеральну прокурорку Ірину Венедіктову забрати справу про спробу підкупити співробітників НАБУ та САП з підслідності цих відомств. Про це Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура заявили 30 грудня.

«Розслідування у справі завершено ще на початку грудня, після ознайомлення з матеріалами, її мали скерувати до #ВАКС. Судове рішення Печерський райсуд ухвалив із порушенням підсудності, без участі прокурора САП, текст вказаної ухвали до САП не надходив, його не має також і в Єдиному державному реєстрі судових рішень», – заявили в НАБУ.

За даними Бюро, матеріали справи вже скеровані до Київського апеляційного суду, а ухвалу видали представнику Офісу генпрокурора, який, за позицією антикорупційного органу, не має повноважень брати участь у процесуальних діях.

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Прокурори САП оскаржили рішення в апеляційній палаті Вищого антикорупційного суду.

«Наголошуємо, що такі рішення суду, як і виконання його керівництвом Генпрокуратури, є незаконними, оскільки закон прямо забороняє передавати справи НАБУ до інших органів досудового розслідування», – заявляють у Бюро.

12 червня детективи НАБУ заявили, що задокументували факт надання хабара керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові.

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Усього затримали трьох осіб. За повідомленнями антикорупційних органів, хабара давали за закриття справи щодо власника компанії «Бурісма», екчиновника Миколи Злочевського, який нині перебуває у розшуку.

13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабара можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГП заявили про проведення службового розслідування.

У компанії «Бурісма» раніше запевниили, що Микола Злочевський не причетний до справи з пропозицією хабара керівникам антикорупційних органів.

На початку липня Національне антикорупційне бюро повідомило, що колишньому міністру екології й природних ресурсів України заочно оголосили про підозру в організації надання хабара керівництву антикорупційних органів. Він перебуває в розшуку.