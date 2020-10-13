САП оскаржила рішення суду, який зобов’язав закрити справу проти ексміністра Злочевського

Спеціалізована антикорупційна прокуратура оскаржила рішення Печерського районного суду Києва, який зобов’язав прокурорів закрити справу проти колишнього міністра екології Миколи Злочевського.

За даними САП, суд постановив закрити провадження 1 жовтня.

«Вказане рішення суду ані до Офісу Генерального прокурора, ані до Спеціалізованої антикорупційної прокуратури не надходило, про його існування стало відомо 12 жовтня 2020 року за результатами моніторингу Єдиного державного реєстру судових рішень», – заявили в прокуратурі.

При цьому досудове розслідування у вищевказаному кримінальному здійснювалось детективами Національного антикорупційного бюро України, тому скаргу адвоката мав розглядати винятково Вищий антикорупційний суд.

«Розглянувши таку скаргу, слідчий суддя Печерського районного суду міста Києва вийшла за межі своїх дискреційних повноважень та фактично перейняла на себе повноваження генерального прокурора та інших уповноважених осіб Офісу генерального прокурора і прийняла рішення за клопотанням адвоката, раніше адресованим Офісу генерального прокурора, при цьому навіть не досліджуючи матеріали кримінального провадження та без виклику уповноваженого прокурора в судове засідання», – вважають у САП.

Там збираються звернутися зі скаргою на суддю до Вищої ради правосуддя.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура не повідомляє, про яку саме справу йде мова. За даними ЗМІ, мається на увазі провадження про організацію надання хабаря керівництву антикорупційних органів.

12 червня детективи НАБУ заявили, що задокументували факт надання хабаря керівництву антикорупційних органів у 6 мільйонів доларів. Пізніше у САП уточнили, що йшлося про 5 мільйонів доларів, а ще 1 мільйон знайшли в автомобілі податківця, що був призначений йому як посередникові.

Усього затримали трьох осіб. За повідомленнями антикорупційних органів, хабаря давали за закриття справи щодо власника компанії «Бурісма», екчиновника Миколи Злочевського, який нині перебуває у розшуку.

13 червня керівники САП і НАБУ заявили, що до справи про пропозицію хабаря можуть бути причетні працівники Офісу генпрокурора. В ОГП заявили про проведення службового розслідування.

У компанії «Бурісма» раніше запевниили, що Микола Злочевський не причетний до справи з пропозицією хабаря керівникам антикорупційних органів.

На початку липня Національне антикорупційне бюро повідомило, що колишньому міністру екології й природних ресурсів України заочно оголосили про підозру в організації надання хабаря керівництву антикорупційних органів. Він перебуває в розшуку.