Нацполіція: нова підозра Микитасю не має стосунку до корупційних злочинів

Колишньому народному депутату Максиму Микитасю повідомили про підозру у викраденні людини і вимаганні, відтак не мають стосунку до кримінальних проваджень проти нього в інших правоохоронних органах, повідомила пресслужба Національної поліції 29 грудня.

«Фігуранту оголосили про підозру у вчиненні двох тяжких злочинів – викрадення людини та вимагання. Будь-які маніпуляції на цю тему можуть бути розцінені як втручання в діяльність правоохоронного органу», – йдеться в заяві.

У Нацполіції зазначають, що оприлюднили лише частину доказів у справі, яку ведуть проти експарламентаря.

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«Кримінальне провадження, де фігурує Максим Микитась і яке розслідують слідчі підрозділи Національної поліції, не має нічого спільного з кримінальними провадженнями, досудове розслідування яких за підслідністю здійснюють інші правоохоронні органи», – запевняють у правоохоронному органі.

29 грудня Національне антикорупційне бюро висловило занепокоєння з приводу того, що оголошення нових підозр колишньому народному депутату й екскерівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максиму Микитасю може використовуватися для блокування розслідувань НАБУ і тиску на Микитася як на викривача, «який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади».

29 грудня поліція повідомила колишньому керівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максиму Микитасю підозру у викраденні юриста та вимаганні. Він наразі не коментував звинувачення.

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Максим Микитась – ексдепутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії, колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків у понад 81 мільйон.

Колишній депутат перебуває під домашнім арештом.