Ексдепутат відшкодував державі 50 млн грн у справі заволодіння майном Нацгвардії – НАБУ

Підозрюваний у причетності до заволодіння майном Головного управління Національної гвардії України колишній народний депутат добровільно відшкодував до державного бюджету 50 мільйонів гривень від загальної суми збитків у понад 81 млн грн, повідомляє Національне антикорупційне бюро України.

При цьому в повідомленні не вказано імені й прізвища підозрюваного, проте обставини справи вказують, що йдеться про Максима Микитася.

За даними НАБУ, йому, а також ще сімом особам, інкримінують участь у корупційній схемі, якою Нацгвардії завдано шкоди у розмірі 81,64 млн грн. У цьому ж провадженні накладено арешт на майно підозрюваних вартістю понад 300 мільйонів і в дохід держави стягнуто заставу 30 мільйонів гривень за порушення покладених на підозрюваного обов’язків.

За даними слідства, у 2000-х роках Головне управління внутрішніх військ МВС України (з березня 2014 року – ГУ Нацгвардії України) і ТОВ-забудовник уклали угоду, за якою на території колишньої військової частини мали збудувати житловий комплекс. В обмін на земельну ділянку площею близько одного гектара в центрі Києва Нацгвардія мала отримати у житловому комплексі 50 квартир і 30 паркомісць.

«Проте у 2016-2017 рр. сторони уклали додаткові угоди, за якими Нацгвардія відмовилась від квартир і паркомісць на Печерську в обмін на 65 квартир у будинку на околиці Києва. Вартість цих квартир виявилася на майже 81,64 млн грн меншою за вартість квартир, що мала отримати Нацгвардія на старті домовленостей», – нагадали в НАБУ.

Починаючи з травня 2020 року, підозрювані у кримінальному провадженні ознайомлюються з матеріалами слідства перед скеруванням обвинувального акта до суду.

1 грудня цього року НАБУ і САП повідомили ексдепутатові про підозру у вчиненні нових злочинів – у наданні неправомірної вигоди за забезпечення видачі недостовірного письмового висновку судового експерта.

У НАБУ додали, що 30 листопада про підозру в отриманні неправомірної вигоди повідомили заступнику директора Державного науково-дослідного експертно-криміналістичного центру МВС України (ДНДЕКЦ).

«Водночас детективи погодили з процесуальними керівниками підозру колишньому керівникові правового департаменту корпорації «Укрбуд», що зараз є посадовою особою, яка займає особливо відповідальне становище. Однак, раптове та абсолютно безпідставне рішення генпрокурора про зміну групи прокурорів у справі унеможливило вручення зазначеного процесуального документу», – наголосили в НАБУ.