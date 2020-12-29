Поліція повідомила Микитасю підозру у викраденні юриста

Поліція повідомила колишньому керівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максиму Микитася підозру у викраденні юриста та вимаганні. Він наразі не коментував звинувачення.

«Подія сталася 8 грудня. У Києві четверо осіб викрали юриста компанії, яка надавала юридичні послуги підозрюваному. За кілька годин поліцейські затримали виконавців, а згодом встановили і безпосереднього замовника злочину. У ході слідства поліцейські з’ясували всі деталі викрадення. Замовником виявися власник відомої будівельної компанії, а організатором – лідер злочинного угруповання, який наразі перебуває під вартою за скоєння вбивства», – заявили в поліції.

За даними правоохоронців, члени транснаціонального угруповання обманом виманили потерпілого на зустріч, де в подальшому силою заволоділи його автомобілем та за вказівкою замовника змусили потерпілого написати боргову розписку на 800 тисяч доларів США.

Максим Микитась – ексдепутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії, колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків у понад 81 мільйон.

Колишній депутат перебуває під домашнім арештом.