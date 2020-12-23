Експрезидентові корпорації «Укрбуд» продовжено домашній арешт – ВАКС

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) продовжив термін дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту колишньому президенту державної будівельної корпорації «Укрбуд» Максиму Микитасю.

«23 грудня слідчий суддя ВАКС продовжив строк дії запобіжного заходу у вигляді домашнього арешту колишньому президентові державної будівельної корпорації «Укрбуд». Підозрюваному заборонено залишати житло у нічний час із 23:00 до 07:00. Також підозрюваний зобов’язаний: прибувати до детектива, прокурора, слідчого судді, суду за кожною вимогою; повідомляти детектива, прокурора та суд про зміну свого місця проживання та/або роботи; утримуватися від спілкування з іншими підозрюваними та свідками у справі; здати на зберігання до відповідних органів державної влади свій паспорт (паспорти) для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України і в’їзд в Україну; носити електронний засіб контролю (браслет)», – йдеться в повідомленні ВАКС у фейсбуці.

Повідомляється, що термін дії ухвали – до 23 лютого 2021 року включно.

Максим Микитась – ексдепутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії, колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків у понад 81 мільйон.