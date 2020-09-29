Фігуранти розслідування «Схем» Микитась та Орлов отримали підозри в справі про так звані «ядерні хабарі»

Детективи НАБУ за погодження прокурорів САП 28 вересня повідомили про підозри колишньому народному депутату Максиму Микитасю та керівнику відокремленого структурного підрозділу ДП «НАЕК «Енергоатом» Ігорю Орлову у справі щодо так званих «ядерних хабарів». Про те, як після перемоги фірми дружини Микитася на тендері «Енергоатома» з відбору генпідрядника будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження родина Орлова обзавелася квартирами в ЖК, зведених компанією з орбіти Микитася, журналісти програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та UA:Перший) розповідали в розслідуванні «Україна-Росія: ціна атомної залежності».

За повідомленням слідства, дії колишнього депутата кваліфікують як «надання неправомірної вигоди службовій особі» (ч. 2 ст. 369 КК України), а топменеджеру «Енергоатому» інкримінують «одержання неправомірної вигоди в особливо великому розмірі службовою особою» (ч. 4 ст. 368 КК України).

За матеріалами кримінального провадження, «посадовець НАЕК «Енергоатом» у 2017 році забезпечив перемогу будівельної фірми, підконтрольній на той час народному депутату, на тендері зі спорудження Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива вартістю понад 1 мільярд гривень (сума контракту за основним та додатковими угодами). Натомість народний обранець віддячив за це, забезпечивши родину директора підрозділу держпідприємства безоплатними квартирами в житлових комплексах, що споруджувала на території м. Києва інша фірма депутата», – йдеться у повідомленні САП.

Правоохоронці відзначають, що наразі вирішується питання про обрання посадовцю НАЕК запобіжного заходу. А експарламентар, який є одним з підозрюваних у іншій справі щодо заволодіння квартирами Нацгвардії, наразі перебуває під вартою.

І додають, що досудове розслідування триває і встановлюються інші особи, причетні до вчинення вказаного злочину.

Раніше «Схеми» розповіли про те, як топменеджер «Енергоатому» Ігор Орлов, його дружина Наталія та матір Олександра з 2017-го по 2019-й роки отримали майнові права на об’єкти незавершеного будівництва на той час, на квартири у ЖК «Сонячна Рів’єра» та ЖК «Верховина». Це сталось після того, як у 2017 році на тендері з відбору генпідрядника будівництва Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива перемогла компанія «БК «Укрбудмонтаж», на той час єдиною власницею якої була Наталія Микитась – дружина народного депутата VIII скликання Максима Микитася, колишнього президента великої будівельної компанії – корпорації «Укрбуд», що звела згадані ЖК «Сонячна Рів’єра» та «Верховина».

Безпосереднім замовником будівництва сховища, підкреслюють журналісти, є відокремлений підрозділ у складі «Енергоатома» – «Атомпроектінжиніринг», у якому Ігор Орлов обіймає посаду директора з питань нових ядерних установок.

У коментарі «Схемам» Орлов підтвердив, що його родина володіє квартирами у згаданих житлових комплексах, але заперечив, що отримав нерухомість як «неправомірну вигоду».

«У мене були заощадження, у мене зарплата була. Все відображено в декларації... Я не маю зараз виправдовуватись перед ким-небудь. Все, що стосується мене – відобразив в декларації. Там все прослідковується – де, коли, які гроші в мене були, чи дозволяли мені це придбати», – відповів Орлов.

На запитання, чи зустрічався він із Максимом Микитасем до та після того, як генпідрядником будівництва сховища стала компанія його дружини «Укрбудмонтаж», Орлов зазначив: «Я не часто зустрічався. Це ніяк не позначається на тому, що Микитась і дружина там були власниками. Я його знав, так. Я не приховую цього. Але говорити про те, що я якось там працював, чи не працював, чи якимось чином мене прив’язувати до Микитася – некоректно. Я маю право спілкуватися з будь-якою людиною, не лише Микитасем. Мені ніхто не забороняв».

Колишній нардеп, відомий столичний забудовник, екскерівник корпорації «Укрбуд» Максим Микитась перебуває у СІЗО. Йому інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 80 мільйонів гривень. Він звинувачення заперечує.

Через адвоката Микитася журналісти передали йому прохання про коментар, але відповіді на момент публікації не отримали.

Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС вимушені відправляти відпрацьоване ядерне паливо у Росію на тимчасове зберігання. Щорічно, за даними «Енергоатому» – державного оператора українських АЕС – Україна платить Росії за це 150-200 мільйонів доларів. На початку 2000-х українська влада вирішила побудувати власне Централізоване сховище. Лише у 2017 році «Енергоатом» почав будівництво, але введення в експлуатацію постійно переноситься.

На тендері з відбору генпідрядника будівництва Централізованого сховища перемогла компанія «Укрбудмонтаж», яка належала на той час Наталії Микитась.