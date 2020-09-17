Після перемоги родини Микитася на тендері «Енергоатома» топменеджер обзавівся нерухомістю в його ЖК – «Схеми»

Родина топменеджера «Енергоатому» Ігоря Орлова стала власником трьох квартир у столичних житлових комплексах, зведених компанією з орбіти екснардепа Максима Микитася, після того, як фірма дружини Микитася отримала від «Енергоатому» мільярдний державний контракт на будівництво Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива у Чорнобильській зоні відчуження. Таким чином, за даними офіційного розслідування, чиновник міг отримати «неправомірну вигоду», діючи в інтересах колишнього народного депутата. Орлов підтверджує наявність квартир, але заперечує порушення закону. Про це йдеться у розслідуванні журналістів програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода та телеканалу UA:Перший) – «Україна-Росія: ціна атомної залежності».

У розпорядженні журналістів опинилась закрита ухвала Вищого антикорупційного суду, в якій йдеться про те, що високопосадовець «Енергоатому» Ігор Орлов, за даними детективів НАБУ, у 2018 році отримав від Максима Микитася 5 мільйонів гривень та три квартири у Києві. Зокрема, від підконтрольної екснардепу «Фінансової компанії «Житло-Капітал» Орлов, його дружина Наталія та матір Олександра з 2017-го по 2019-й роки отримали майнові права на об’єкти незавершеного будівництва на той час, на квартири у ЖК «Сонячна Рів’єра» та ЖК «Верховина». Намагаючись приховати походження трьох мільйонів гривень та якось обґрунтувати законність придбання нерухомості, за даними слідства, Орлов оформив їх як дохід – подарунок від батька.

Це сталось після того, як у 2017 році на тендері з відбору генпідрядника будівництва Централізованого сховища для відпрацьованого ядерного палива перемогла компанія «БК «Укрбудмонтаж», на той час єдиною власницею якої була Наталія Микитась – дружина народного депутата VIII скликання Максима Микитася, колишнього президента великої будівельної компанії – корпорації «Укрбуд», що звела згадані ЖК «Сонячна Рів’єра» та «Верховина».

Безпосереднім замовником будівництва сховища, підкреслюють журналісти, є відокремлений підрозділ у складі «Енергоатома» – «Атомпроектінжиніринг», у якому Ігор Орлов обіймає посаду директора з питань нових ядерних установок.

Таким чином, за версією офіційного слідства, високопосадовець «Енергоатому» Ігор Орлов був особисто зацікавлений в тому, щоб будівництво Централізованого сховища у Чорнобильській зоні відчуження проводила саме фірма родини Микитася.

У відповідь на запит «Схем» в НАБУ підтвердили, що розслідують можливі зловживання під час будівництва сховища, однак від детальних коментарів по справі – відмовились.

«Детективи НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП розслідують можливі зловживання під час будівництва Централізованого сховища відпрацьованого ядерного палива та транспортного сполучення до нього, – повідомила речниця НАБУ Світлана Оліфіра. – Наразі йдеться про вивчення закупівлі устаткування, яке закуповувалося упродовж 2017-2019 років, що могло бути придбане за незаконно завищеними у півтора-два рази цінами. Поки що про підозрюваних у цій справі говорити ще рано, тому що слідство почалося не так давно. І поки що це вся інформація, яку ми можемо повідомити для врахування інтересів слідства».

Часткове підтвердження викладеним в ухвалі суду подробицям матеріалів справи журналісти знайшли і в інших джерелах.

Зокрема, це документ про право власності дружини посадовця на квартиру у ЖК «Верховина», зведеному компанією Микитася.

Та декларація Орлова, де зазначений подарунок від батька – понад три мільйони гривень.

Також журналісти виявили, що Ігор Орлов раніше працював помічником на громадських засадах депутата Максима Микитася.

У коментарі «Схемам» Орлов підтвердив, що його родина володіє квартирами у згаданих житлових комплексах, але заперечив, що отримав нерухомість як «неправомірну вигоду».

«У мене були заощадження, у мене зарплата була. Все відображено в декларації... Я не маю зараз виправдовуватись перед ким-небудь. Все, що стосується мене – відобразив в декларації. Там все прослідковується – де, коли, які гроші в мене були, чи дозволяли мені це придбати», – відповів Орлов.

На запитання, чи зустрічався він із Максимом Микитасем до та після того, як генпідрядником будівництва сховища стала компанія його дружини «Укрбудмонтаж», Орлов зазначив: «Я не часто зустрічався. Це ніяк не позначається на тому, що Микитась і дружина там були власниками. Я його знав, так. Я не приховую цього. Але говорити про те, що я якось там працював, чи не працював, чи якимось чином мене прив’язувати до Микитася – некоректно. Я маю право спілкуватися з будь-якою людиною, не лише Микитасем. Мені ніхто не забороняв».

Колишній нардеп, відомий столичний забудовник, екскерівник корпорації «Укрбуд» Максим Микитась перебуває у СІЗО. Йому інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 80 мільйонів гривень. Він звинувачення заперечує.

Через адвоката Микитася журналісти передали йому прохання про коментар, але відповіді на момент публікації не отримали.

Рівненська, Південно-Українська та Хмельницька АЕС вимушені відправляти відпрацьоване ядерне паливо у Росію на тимчасове зберігання. Щорічно, за даними «Енергоатому» – державного оператора українських АЕС – Україна платить Росії за це 150-200 мільйонів доларів. На початку 2000-х українська влада вирішила побудувати власне Централізоване сховище. Лише у 2017 році «Енергоатом» почав будівництво, але введення в експлуатацію постійно переноситься.

На тендері з відбору генпідрядника будівництва Централізованого сховища перемогла компанія «Укрбудмонтаж», яка належала на той час Наталії Микитась.

На початку 2020 року «Енергоатом» оголосив новий тендер – на роботи по завершенню будівництва – на 656 мільйонів гривень. Але відкриті торги так і не відбулися, бо Антимонопольний комітет виявив змову між «Укрбудмонтаж» та «Укренергомонтаж».