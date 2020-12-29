НАБУ побоюється, щоб нові підозри Микитасю не використовували для блокування слідства і тиску

Національне антикорупційне бюро висловило занепокоєння з приводу того, що оголошення нових підозр колишньому народному депутату й екскерівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максиму Микитасю може використовуватися для блокування розслідувань НАБУ і тиску на Микитася як на викривача, «який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади».

При цьому в НАБУ заявили, що не володіють інформацією щодо доказової бази, на підставі якої слідчі Національної поліції повідомили про підозру Микитасю у викраденні юриста та вимаганні.

«Відеоматеріали, викладені у публічному доступі, не містять достатніх відомостей для відповідних висновків. Водночас, хочемо нагадати, що згаданий екснардеп є викривачем, який надав детективам НАБУ інформацію щодо корупції у вищих ешелонах влади. За одним із досліджених фактів заступнику керівника Офісу президента повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину», – йдеться в повідомленні.

«Відтоді НАБУ стикається з безпрецедентним втручанням у свою діяльність через незаконні рішення: втаємничену необґрунтовану зміну прокурорів у провадженні, рішенням суддів із порушенням підсудності, зміну підслідності у справі. Ці події викликають занепокоєння щодо можливості використання заходів кримінального правового характеру задля блокування розслідувань НАБУ і незаконного тиску на викривача з метою сприяння викритим ним особам в ухиленні від передбаченої законом відповідальності», – додали у бюро.

29 грудня поліція повідомила колишньому керівнику будівельної компанії «Укрбуд» Максиму Микитасю підозру у викраденні юриста та вимаганні. Він наразі не коментував звинувачення.

Максим Микитась – ексдепутат, відомий столичний забудовник. Він є екскерівником державної корпорації «Укрбуд». Микитасю інкримінують махінації із житлом Національної гвардії на понад 81 мільйон гривень. Його підозрюють у привласненні, розтраті майна або заволодінні ним шляхом зловживання службовим становищем. Він звинувачення заперечує.

2 грудня НАБУ офіційно повідомило, що підозрюваний у справі про заволодіння майном Нацгвардії, колишній народний депутат добровільно відшкодував до держбюджету 50 мільйонів із загальної суми збитків у понад 81 мільйон.

Колишній депутат перебуває під домашнім арештом.