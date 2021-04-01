Підсанкційний Тарас Козак вдвічі збагатів і не задекларував цивільну дружину – «Схеми»

Грошові активи народного депутата України від «Опозиційної платформи – За життя» Тараса Козака, який перебуває під санкціями РНБО, за рік зросли вдвічі. При цьому політик знову не вніс до декларації відомості про те, що перебуває у цивільному шлюбі із Наталією Лавренюк, проти якої в Україні також введені санкції, і не задекларував її майно.



Про це повідомляють журналісти програми «Схеми», які проаналізували декларації політика за 2019 та 2020 роки.



За підрахунками журналістів, які проводилися з урахуванням актуального курсу валют за відповідні періоди, у 2019 році грошові активи Тараса Козака склали 8 239 177 євро, а у 2020 році вдвічі більше – 17 254 985 євро. Доходи нардепа у 2020 році теж зросли – на майже 3 мільйони євро: 10 951 334 євро у 2020 проти 8 243 463 євро у 2019 році.



У розділі «Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування» декларації нардепа Тараса Козака за 2020 , як і в попередні роки , відсутні відомості про його цивільну дружину Наталію Лавренюк. І відповідно – декларація Козака не містить інформації про її грошові активи, доходи і майно.



Журналісти програми «Схеми» ще восени 2019 року встановили, що народний Тарас Козак та Наталія Лавренюк перебувають у цивільному шлюбі . Вони разом подорожують , відвідують свята , ділять спільний побут і, як розповів сам політик, мають спільну дитину.

Тоді ж журналісти виявили, що Наталія Лавренюк має численне майно в Україні, та є громадянкою двох країн – України та Росії.

Наталія Лавренюк має спільний нафтовий бізнес у Росії з подружжям Оксани Марченко та Віктора Медведчука і квартиру у Москві вартістю 13 мільйонів доларів . У спільному розслідуванні «Схем» і OCCRP «Російські гроші. Українська політика» журналісти встановили , що саме Оксана Марченко і Наталія Лавренюк у лютому 2014 року, під час захоплення Криму, за безцінь купили «Новошахтинський нафтопереробний завод» у Росії. Завод, починаючи з 2014 року і донині, забезпечив родинам Віктора Медведчука і Тараса Козака дивіденди у розмірі понад 100 мільйонів доларів.

Через діяльність «Новошахтинського нафтопереробного заводу» нафтопродуктів щодо Віктора Медведчука, Оксани Марченко і Наталії Лавренюк були введені санкції Радою нацбезпеки і оборони України. Підприємство нібито постачало нафтопродукти в ОРДЛО, хоча менеджмент заводу це заперечує . Віктор Медведчук, коментуючи санкції, заявив , що вони були введені «проти мене і мого товариша по фракції, а також членів наших родин», чим іще раз підтвердив, що Лавренюк і Козак перебувають у цивільному шлюбі.

«Схеми» звернулись до Тараса Козака за коментарем та очікують на відповідь.