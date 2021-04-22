Герасимов про незадекларований іспанський маєток: «повідомив НАЗК про неточності»

Співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов, який не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, прокоментував цей факт після виходу розслідування «Схем». Депутат зазначив, що поінформував Національне агентство з питань запобігання корупції «про можливі неточності у декларації». Відповідний коментар пресслужба партії «Європейська солідарність» надала редакції Радіо Свобода після публікації журналістського розслідування. У пресслужбі не уточнили, коли саме депутат повідомив компетентні органи про цей факт, до публікації матеріалу журналістів чи після.

«Щодо ситуації з нерухомістю, зазначеною у розслідуванні програми «Схеми», повідомляю, що за власної ініціативи у встановленому законом порядку поінформував НАЗК, направивши туди відповідне повідомлення про можливі неточності у декларації, про які мені, на жаль, стало відомо вже після завершення терміну декларування за 2020 рік», – йдеться у повідомленні пресслужби з посиланням на коментар співголови фракції «Європейської солідарності» Артура Герасимова.

«Сподіваюся, що НАЗК та інші компетентні органи так само об’єктивно, без подвійних стандартів розберуться з цим питанням, так само як це сталося у випадку, коли про неточності у декларуванні повідомив Володимир Зеленський, коли виявив, що не задекларував дохід у 5 мільйонів гривень, отриманий в 2019 році від ОВДП і пояснив, що це сталося, у результаті помилки і не пов’язане з корисливими мотивами. Суд закрив справу, і зробив це не лише тому, що Президент користується правом недоторканості, але й у зв’язку з відсутністю події і складу адміністративного правопорушення», – додав Герасимов у коментарі.

Раніше журналісти «Схем» повідомили, що співголова фракції «Європейська солідарність» Артур Герасимов не задекларував двоповерховий маєток в Іспанії, яким народний депутат та його дружина володіють ще з 2013 року.

Маєток, співвласниками якого є Артур Герасимов та його дружина Наталія Бухалова, розташований у містечку Хавеа провінції Аліканте на узбережжі Середземного моря.

Його площа – 120 квадратних метрів, ще 28 квадратних метрів займають тераси. Про це свідчить запис в офіційному іспанському реєстрі прав на нерухоме майно, який отримали журналісти «Схем».

У своїй майновій декларації за 2020 рік народний депутат Герасимов не зазначив, що разом із дружиною має у власності віллу в Іспанії.

Власником цього майна Герасимов разом зі своєю дружиною став у 2013 році, проте, ставши депутатом, він жодного разу не вніс відомості про нього в декларацію – йдеться у розслідуванні.

Вперше до Верховної Ради Герасимов зайшов у 2014 році від фракції «Блок Петра Порошенка». Вже тоді, за словами юристів, він як народний депутат мав би задекларувати володіння іспанським нерухомим майном, але не зробив цього.

Судячи з вартості виставлених на продаж подібних будинків поруч, орієнтовна ринкова ціна іспанського майна родини Герасимова може сягати понад 10 мільйонів гривень.

«У разі, якщо НАЗК чи НАБУ розпочнуть свою перевірку, ця сума має бути встановлена за офіційною процедурою», – йдеться в розслідуванні.

«Схеми» звернулися до Герасимова з проханням про коментар та передали письмові запитання. На момент публікації відповіді не надійшло.

Наприкінці 2020 року Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей у декларації. Після того парламентарі, серед яких був і Артур Герасимов, ухвалили нове законодавство, яке, за оцінками фахівців з питань протидії корупції, передбачає значно м’якше покарання за неправдиві відомості в деклараціях.

«Тепер за декларування недостовірних відомостей, які відрізняються від одного мільйона гривень до дев’яти мільйонів гривень, відповідальність передбачена лише у вигляді штрафу, громадських робіт, так само може бути покарання у вигляді позбавлення обіймати певні посади протягом певного строку. Якщо ж різниця між задекларованими активами і реальними відомостями становить понад 9 мільйонів гривень, то додатковою санкцією може бути обмеження волі так само на строк до двох років», – розповідає юрист «Центру протидії корупції» Антон Марчук.

15 квітня 2021 року Верховна Рада ухвалила за основу законопроєкт президента Зеленського про позбавлення волі за недостовірне декларування за умов неподання декларації або якщо відмінність між задекларованими та незадекларованими статками становитиме понад 4,5 мільйона гривень.