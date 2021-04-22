Нардеп Шахов не вказав в декларації цивільну дружину та оформлені на неї квартири, котеджі, землю та бізнес – «Схеми»

Народний депутат від групи «Довіра» Сергій Шахов у декларації за 2020 рік не вказав цивільну дружину, а разом з нею численне елітне майно, оформлене на неї – котеджі під Києвом, квартири та паркомісця в центрі столиці, земельні ділянки та низку компаній. Про це йдеться у розслідуванні програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

За допомогою світлин у соцмережах журналістам вдалось встановити ім’я цивільної дружини Сергія Шахова – це Інна Журба. Вона з’являється на кількох фотографіях, які публікував сам депутат. Зокрема, у 2021-му – вітаючи з новим роком. А також на фото у 2020 та 2019 роках, коли нардеп вітав із Великоднем. Під одним із фото був підпис: «Освятили пасочки всією родиною! Зі святом всіх!».

Як з’ясували журналісти, на Інну Журбу записаний маєток у котеджному містечку на Київщині «Сонячна долина» площею понад 600 квадратних метрів – адреса якого фігурувала в новинах щодо хвороби депутата Шахова на COVID-19 у березні минулого року.

«Саме тут, у Романкові проживає народний депутат, який першим серед українських парламентарів захворів на коронавірус», – йшлося у довідці начальника Обухівського відділу поліції, опублікованій у ЗМІ.

Пізніше сам Шахов публічно підтвердив, що захворів і розповів про дружину: «Питання в тому, що захворіла моя дружина – так, дійсно, є підтвердження тестів – чекаю на офіційні папери про те, що захворіла дружина». Згодом в іншому інтерв’ю нардеп зауважив, що дружина «хворіла всього-на-всього два дні».

При цьому, зауважують журналісти, у розділі «Інформація про членів сім’ї суб’єкта декларування» в декларації нардепа Сергія Шахова за 2020, як і в попередні роки, відсутні відомості про його цивільну дружину. І відповідно – у звітності немає інформації про її грошові активи, доходи і майно – в тому числі, і згаданий будинок у «Сонячній долині».

За даними реєстру речових прав на нерухоме майно, Інна Журба володіє у цьому містечку ще одним великим котеджем – площею 1330 квадратних метрів.

Також у неї у власності 27 земельних ділянок на Київщині загальною площею майже 113 гектарів.

Як з’ясували журналісти, у травні 2020-го Інна Журба також стала власницею 8 квартир і 8 паркомісць у елітній багатоповерхівці на Печерську.

«Квадратний метр площі у цьому будинку коштує понад 2000 доларів. Якщо підрахувати орієнтовну вартість квартир та паркомісць, сумарно Інна Журба мала би викласти за цю елітну нерухомість майже мільйон вісімсот тисяч доларів – тобто 48 мільйонів гривень. Чи мала вона для цього достатньо власних коштів?» – йдеться у розслідуванні.

Згідно з реєстром юридичних осіб, Журба раніше була власницею у кількох компаніях, також досі співволодіє низкою фірм.

Наприклад, у неї – 60% статутного капіталу у компанії з управління нерухомим майном у столиці – «Центр да Вінчі». У власності цієї фірми є понад половина будівлі у центрі Києва, неподалік посольств Франції, Італії та Словаччини. А ще – майже три десятка паркомісць у цьому будинку.

Неправдиві відомості у декларації – це порушення антикорупційного законодавства, що встановлюється перевіркою НАЗК або розслідуванням НАБУ.

«У нас фактично засобів примусу суб’єктів декларування до зізнання в тому, що він проживає з тією чи іншою особою, веде спільне господарство – немає», – заявив в коментарі «Схемам» очільник НАЗК Олександр Новіков, – підтвердити ці факти ми можемо, наприклад, шляхом витребування матеріалів в органів досудового розслідування, якщо вони проводять досудове розслідування по інших фактах і встановлюють фактичне проживання».

За словами юристів, нині за недекларування дружини з мільйонними активами Сергій Шахов може отримати або штраф, або обмеження волі – з особливими умовами.

«Якщо різниця між задекларованими активами і реальними відомостями становить понад 9 мільйонів гривень, то санкцією може бути обмеження волі на строк до двох років. Ідеться про спеціальний заклад відкритого типу, в якому умови тримання значно м’якші, де особа може залишати цей заклад», – пояснив юрист «Центру протидії корупції» Антон Марчук.

«Схеми» звернулися до Сергія Шахова та Інни Журби з проханням про коментар та передали письмові запитання. На момент публікації відповіді не надійшло. Редакція опублікує їхні відповіді, щойно отримає.

Наприкінці 2020 року Конституційний суд скасував кримінальну відповідальність за внесення неправдивих відомостей в декларації. Після того народні депутати, в тому числі і Сергій Шахов, – ухвалили нове законодавство, яке, за оцінками фахівців з питань протидії корупції, передбачає значно м’якше покарання за неправдиві відомості в деклараціях.