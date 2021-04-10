Порошенко задекларував найбільше готівки серед депутатів – сумарно понад 1,8 мільярда гривень

Лідер партії «Європейська солідарність», народний депутат Петро Порошенко задекларував найбільше готівкових заощаджень за 2020 рік серед усіх парламентарів нинішнього скликання Верховної Ради. Він вказав, що зберігає у готівці 51,2 мільйона доларів і 423,3 мільйона гривень, що у гривневому еквіваленті складає сумарно понад 1,8 мільярда гривень.

У коментарі Радіо Свобода у пресслужбі п’ятого президента пояснили, що «Порошенко був вимушений зняти з рахунків у банку 51 мільйон доларів і 423 мільйони гривень через політичні репресії влади і її постійні спроби арештувати активи лідера опозиції» і що «усі ці кошти будуть повернуті в банк після припинення політичних репресій».

У пресслужбі «ЄС» також додали, що у 2020 році Порошенко за 2020 рік задекларував 222 мільйони гривень доходів (з яких 214 мільйонів – дивіденди, 7 мільйонів – проценти за депозитами) та сплатив з них понад 23 мільйони гривень податків і військового збору, а також витратив на благодійність 150 мільйонів гривень.

Журналісти Радіо Свобода проаналізували декларації усіх парламентарів і склали список найбільших утримувачів готівки «на руках» серед депутатів.

Після переведення у гривневий еквівалент у відповідності до офіційного курсу валют Нацбанку станом на 7 квітня 2021 року усіх заощаджень, задекларованих кожним із депутатів як персональна власність або власність членів їхніх родин, серед лідерів за кількістю готівки «на руках» серед усіх фракцій і депутатських груп, згідно з рейтингом Радіо Свобода, виявились:

На думку опитаних Радіо Свобода експертів, у якому саме вигляді зберігати свої заощадження – вибір кожного, однак інколи великі суми готівкових коштів, сконцентровані в руках громадян, можуть перетворюватись на великі проблеми для країни. Зокрема, це може заважати розвиткові економіки країни і її банківської системи, сприяти розвитку тіньового обігу грошей і відмиванню недоброчесних заробітків.

Кампанія декларування майна і статків за 2020 рік завершилась для українських посадовців (зокрема, і народних депутатів) 1 квітня.