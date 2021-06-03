Зеленський не підпише закон про кримінальну відповідальність за брехню в деклараціях – ОПУ

Президент України Володимир Зеленський скористається правом вето щодо закону «Про внесення змін до Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України щодо вдосконалення відповідальності за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування». Про це повідомила пресслужба Офісу президента.

«Я не допущу знищення чи послаблення електронного декларування чиновників. Підписання закону в проголосованому у Верховній Раді вигляді неможливе. Це не те, чого очікують українці, й не те, що їм обіцяв я, внісши цей законопроєкт на розгляд парламенту. Ми маємо встановити пропорційне та справедливе покарання за правопорушення, пов’язані з декларуванням», – заявив Зеленський.

Президент зазначив, що система електронного декларування була вимогою Європейського союзу для запровадження безвізового режиму з Україною.

«Дотепер проводиться моніторинг цих зобов’язань, тож я не можу поставити під загрозу одне з головних досягнень на шляху до інтеграції з ЄС – безвізовий режим…Кримінальна відповідальність за неподання декларації та внесення до неї завідомо недостовірних відомостей має бути достатньо суворою та передбачати можливість призначення покарання у вигляді позбавлення волі. Корупціонери повинні понести відповідальність згідно із законом», – зауважив президент.

3 червня Верховна Рада України ухвалила у другому читанні та в цілому законопроєкт щодо кримінальної відповідальності за недостовірні дані в деклараціях.

Відповідно до документа, встановлено кримінальну відповідальність (до двох років позбавлення волі) за декларування недостовірної інформації та неподання суб’єктом декларування декларації. При цьому Верховна Рада схвалила правку №50 депутата від «Слуги народу» Ігоря Фріса, яка уточнює, які саме дані про майно родичів підлягають декларуванню.

Правку вже розкритикував, зокрема, голова правління «Центру протидії корупції» Віталій Шабунін, заявивши, що вона унеможливлює покарання за брехню щодо майна родичів декларантів. Крім того, ця правка передбачає, що декларувати посадовці матимуть лише те майно родичів, про які самі родичі їх поінформували. Шабунін висловив сподівання, що Зеленський ветує закон.