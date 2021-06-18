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Схеми | Випуски

ОП Зеленського та олігархи. Як журналісти фіксують непублічні зустрічі «під об'єктивами» УДО (СХЕМИ | №300)

Ще в середині травня президент Володимир Зеленський анонсував так званий «закон про олігархів», який мав би зменшити вплив представників великого бізнесу на політичне життя країни. Про цю ініціативу глава держави згадував, зокрема, і під час пресконференції у травні. А вже через тиждень після неї «Схемам» вдалося зафіксувати непублічний візит на Банкову «восьмого номеру» зі списку найзаможніших українців за версією Forbes та бізнес-партнера Ахметова – нардепа-олігарха Вадима Новинського. Втім, широкий загал міг би взагалі про нього не дізнатися – через увагу до знімальної групи державних охоронців.

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