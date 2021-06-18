Новинський щодо законопроєкту про олігархів: він «абсолютно шкідливий»

Бізнесмен і позафракційний народний депутат Вадим Новинський вважає внесений президентом Володимиром Зеленським проєкт закону про олігархів шкідливим і таким, який не відповідає Конституції. Про це він сказав у коментарі журналістам програми «Схеми» (проєкт Радіо Свобода і телеканалу «UA:Перший»).

«Я вважаю, що цей закон абсолютно шкідливий. Тому що, по-перше, не відповідає Конституції. За Конституцією України, всі громадяни рівні у своїх правах, у своїх обов’язках. І ні до кого не може бути обмежень з якихось причин», – сказав Вадим Новинський у коментарі «Схемам».

Крім того, Новинський вважає, що в Україні неправильно трактується поняття «олігарх».

«Те, що у нас, на жаль, до великого бізнесу, великих промисловців приклеїлася оця вульгарна назва «олігархи», – це дуже погано. Олігархами […] є ті люди, які беруть участь у владі і отримують від цього економічну вигоду. А великий бізнес не бере участі у владі. Це раз. По-друге, в усіх країнах світу є великий бізнес. В усіх країнах світу влада завжди зважає на великий бізнес і на тих, хто володіє телеканалами», – сказав депутат.

На думку Новинського, проблема законопроєкту також полягає у відсутності регулювання того, хто ж вважається «олігархом», зокрема, визначення впливу на політичні партії та ЗМІ. «Це будуть дуже суб’єктивні судження», – сказав депутат «Схемам».

Крім того, Новинський вважає, що неправильно, якщо вирішенням питання про внесення особи до списку олігархів займатиметься РНБО. «Таким чином віддати такому органу, такому великому, такому важливому, конституційному органу право визначати, хто може бути, хто може потрапити під цю назву, а хто ні, – мені це здається неправильним. Є суди, врешті-решт. Треба більш цивілізовано підходити до всіх запитань», – сказав він.

15 квітня президент Володимир Зеленський анонсував проєкт закону про запобігання загрозам національній безпеці, пов’язаним із надмірним впливом осіб, які мають значну економічну або політичну вагу в суспільному житті (олігархів), завдяки якому він хоче зменшити вплив українських олігархів на державні процеси. 3 червня текст документа був оприлюднений на сайті Верховної Ради.

Згідно з ним, олігархом вважається фізична особа, яка одночасно відповідає трьом із чотирьох ознак: бере участь у політичному житті; має значний вплив на засоби масової інформації; володіє активами в розмірі понад мільйон прожиткових мінімумів для працездатних осіб; є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) суб’єкта природних монополій або монополіста на загальнодержавному товарному ринку.

У тексті проєкту також зазначено, що посадовці повинні будуть звітувати про зустрічі з такими представниками великого бізнесу.

Владна фракція «Слуга народу» готує ще щонайменше сім законопроєктів щодо олігархів, повідомила заступниця голови фракції Євгенія Кравчук. Зокрема, йдеться про антимонопольне законодавство, зміни до закону про політичні партії, сказала вона.

4 червня Зеленський заявив, що збирається винести на всеукраїнський референдум питання про статус олігархів.

«Схеми» раніше повідомляли, що олігарх-депутат Новинський непублічно відвідував Офіс президента через тиждень після анонсування курсу на деолігархізацію.

За версією журналу Forbes, Вадим Новинський за підсумками 2020 року став доларовим мільярдером і посів восьму сходинку у рейтингу найбагатших українців-2021. У 2020 році журнал оцінив його статки у 810 мільйонів доларів, а цього року вже у 1,4 мільярда доларів.